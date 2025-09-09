El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel promocional de la serie 'Rehén'. Netflix

'Rehén'

Crítica de televisión ·

Irrumpió en el menú de Netflix con una temática que es imposible no relacionar con los últimos acontecimientos en el terreno de la política

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:23

Sigue en los primeros puestos en Netflix, en la lista de lo más visto del momento, tras su estreno en época estival. 'Rehén' irrumpió en ... el menú de la popular plataforma, a mediados de agosto, con una temática que es imposible no relacionar con los últimos acontecimientos en el terreno de la política. La realidad acaba superando a la ficción, pero la ficción se anticipa a la realidad. La Primera Ministra de Reino Unido pasa un mal momento en las encuestas por un claro problema con la sanidad pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

