Un reputado chef al que da vida Diego Martín cae a los infiernos tras hacerse viral un vídeo en el que insulta a una de las comensales. Cancelado por la sociedad, se ve obligado a regresar a la escuela de cocina que le vio nacer profesionalmente, donde impartirá clases a un grupo de alumnos en riesgo de exclusión social. Así arrancó la exitosa comedia 'Sin gluten', que se estrenó el pasado miércoles en La 1 con éxito de audiencia (un 17% de cuota y más de 1,2 millones de espectadores), y que se encuentra disponible también en la plataforma Prime Video. La actriz Alicia Rubio (Madrid, 42 años) da vida al personaje de Sonia, la tutora educativa de esta particular escuela.

-Interpreta en esta ficción a Sonia, quien es un poco el contrapunto de esta comedia.

-Esta no es una comedia de carcajadas vacías sin más. Todas las tramas tienen como una parte con la que es fácil identificarse porque son los personajes pasando por una situación complicada, pero siempre se ve con una sonrisa, y luego sí que tiene algunas carcajadas. La comedia tiene varias capas, no es una comedia vacía sin más.

-¿Es el humor el arma más poderosa para invitarnos a pensar o reflexionar?

-Creo que es una herramienta más. Hay series profundas y maravillosas que te pueden llevar a reflexionar. Desde la comedia, pues sí, creo que aparte de reflexionar hay un ejercicio importante de liberación, donde te puedes reír de cosas de las que a lo mejor en tu vida no te reirías pero al estar hechas desde la comedia se pueden llegar a liberar tensiones o conflictos internos

-¿En qué se fija a la hora de aceptar un proyecto?

-Depende mucho del proyecto, del director, de lo que sea, pero en general los actores no tenemos tantísimo trabajo como para hacer una selección enorme. Hay gente muy privilegiada que sí que puede mirar mucho sus trabajos, pero realmente es una profesión complicada donde la continuidad es difícil. Y es difícil decir que no.

-Es una serie muy coral, que cuenta con actores muy jóvenes y otros veteranos, como Antonio Resines. ¿Cómo recuerda el rodaje?

-El rodaje tuvo momentos duros por el calor, porque lo hicimos en verano, pero en general fue muy ameno y muy rápido. No ha sido un rodaje en el que yo tenía muchas esperas como otras veces. En particular, mi trama la tenía fundamentalmente con Diego Martín, Iñaki Ardanaz y Teresa Cuesta. Casi al final del rodaje sí que tuvimos escenas muy corales donde coincidimos todos. Pero, por ejemplo, con Resines en esta ocasión no he compartido secuencia. Había trabajado con él anteriormente, pero aquí no.

-Con su personaje, Sonia, ¿diría que tiene algo en común?

-Todos los personajes que interpreto tienen algo de mí, porque les pongo como mi cabeza y mi cuerpo. Sí que es verdad que el personaje de Sonia está en un momento de mucha confusión y actúa de manera muy impulsiva. Y aunque yo sea impulsiva, las decisiones tan importantes las medito un poco más.

-La serie habla de la cultura de la cancelación de la que a veces la comedia es un poco víctima. ¿Al humor hay que ponerle límites?

-Pues es que es una pregunta supercompleja porque yo misma tengo mis dudas. Mi dilema tiene que ver con que, al final, una representación social no significa que tú estés de acuerdo con eso. Que tú estés interpretando a un personaje que actúa de una determinada manera cancelable no significa que tú lo estés apoyando. A la vez, sí que creo que, según evolucionamos, tenemos que buscar nuevas maneras porque si no evoluciona la comedia como la sociedad, se queda atrás. Nos podemos reír del mismo chiste de hace 20 años, ¿pero realmente ahora mismo eso es interesante?

-¿Es más difícil hacer reír o llorar?

-La comedia es de lo más difícil. Hay proyectos en dramas que también tienen un nivel de dificultad alto. A veces sostener emocionalmente determinadas escenas es muy complejo, sobre todo si se alargan a lo largo de los días y tienes que mantener un racord emocional, pero la comedia me parece lo más difícil porque tiene que ver con una cosa técnica, pero también tiene que ver con algo intuitivo.

-A veces a la comedia no se la valora, especialmente en el reparto de premios.

-La comedia, en ese sentido, creo que no está muy valorada. No sé muy bien por qué y creo que eso sería algo que debería cambiar, pero también todo depende del proyecto.

-Por cierto, en una serie que va de una escuela de cocina, ¿cómo se le da lo de meterse en los fogones? ¿O es más de las que disfruta en la mesa, a la espera de la comida?

-Soy muy de disfrutar de la comida que hacen otros, la verdad. He tenido mis momentos muy cocinillas y cuando tengo tiempo lo disfruto mucho, pero en época de mucho trabajo, como es este caso, cocino poquísimo y me encanta que me cocinen. En esta serie realmente no me han hecho falta clases de cocina. Prácticamente, no tenía que cocinar, ni daba clases de cocina; mi trabajo ha ido por otro sitio.