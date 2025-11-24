El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pantomima Full se une al catálogo de Disney+. RC

'Entrepreneurs': entre pijos anda el juego

El desarrollo personal y empresarial produce monstruos. Los cuentistas se reproducen por esporas y el dúo cómico Pantomima Full sabe cómo tratar el preocupante fenómeno en su primera serie para Disney

Borja Crespo

Borja Crespo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Quién les iba a decir a los Pantomima Full, a Roberto Bodegas y Alberto Casado, que unos videos que grabaron casi por casualidad para promocionar ... un show teatral iban a suponer, tiempo después, la apertura de las puertas de Disney. Todo empezó cuando el dúo cómico estrenó una obra, escrita por ellos mismos -trabajaban de guionistas en televisión, hace casi una década-, en el Teatro Alfil de Madrid. Se les ocurrió realizar unas piezas cortas para Internet, sin un concepto claro, que derivaron en el sello de la casa. Poco a poco fueron afinando el sentido de los cortos, olvidándose de su carácter promocional, creando una fórmula que acabó viralizándose por obra y gracia de las redes sociales, perfilando un sentido del humor que, dos lustros después, les ha situado en un lugar privilegiado en el mapa del entretenimiento. Algunos videos polémicos engrandecieron su éxito. Es decir, su número de seguidores online. El esquema es sencillo: a partir de un tema de actualidad, Bodegas y Casado le sacan punta con todo el sarcasmo del mundo, centrándose generalmente en un sujeto que, lejos de comerse el mundo, aunque es la imagen que pretende dar, es un auténtico perdedor. Carne de Internet. La decadencia de Occidente.

