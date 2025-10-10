El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Sin gluten'

Crítica de televisión ·

El 'share' manda y lo que ha hecho RTVE es unir los dos primeros episodios, dejando elementos en la sala de montaje porque los capítulos superaban los 50 minutos. El resultado es difícilmente digerible

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Una hora y 28 minutos. El primer episodio de 'Sin gluten', la serie que La 1 estrenó en el 'prime time' del miércoles, duró una ... hora y 28 minutos, casi como una película. Creada por Javier Aguayo, Germán Aparicio y Araceli Álvarez de Sotomayor -esta última está de enhorabuena porque suya es también 'Nails', la ficción que acaba de llegar a SkyShowtime-, 'Sin gluten' sigue los pasos de Ricardo, un chef con una estrella Michelin, pero alcohólico, al que da vida Diego Martín y que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre (la gran Marta Fernández Muro) y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde.

