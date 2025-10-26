Cada vez que suben un vídeo lo comentamos en el grupo de amigos y nos partimos de risa porque, en el fondo, todo lo que ridiculizan tiene una enorme dosis de verdad

¿Sabes quién no tenía mesa? La persona que inventó la mesa». Le tenía miedo a 'Entrepreneurs', la serie de los Pantomina Full. Me encantan ... los Pantomima Full. Cada vez que suben un vídeo lo comentamos en el grupo de amigos y nos partimos de risa porque, en el fondo, todo lo que ridiculizan tiene una enorme dosis de verdad. De hecho, esos vídeos de un par de minutos me parecen pequeñas genialidades. ¿Una serie de televisión inspirada en esos vídeos, en esa parodia del mundo moderno? Sí, le tenía miedo. Porque eso no podía salir bien.

Pero no. Me equivocaba. Me lo he pasado pipa viendo el primer episodio de 'Entrepreneurs', en Disney+. La serie empieza haciendo un guiño a sus propios vídeos, a los de Pantomima Full. Luego descubrimos de qué va esto: Gonzalo (Rober Bodegas) es el hijo de un empresario multimillonario. Y es, también, un desastre como empresario. Pero su padre (Gonzalo de Castro) le permite empezar una y otra vez nuevos negocios. ¿El último? Un coworking que se llama 'No confort zone'. Tiene de todo: kombuchas, futbolín, mesa de dj, cocina luminosa... Pero, por lo que sea, el negocio es un agujero negro. Aquí entra Julia (Aura Garrido), la hermana de Gonzalo, que viene de Nueva York para poner orden en la empresa. Al llegar, descubre que no hay mesas. «¿Sabes quién no tenía mesa? La persona que inventó la mesa». Esa es la respuesta de Jacobo Torres (Alberto Casado), un autodenominado gurú de la empresa que se dedica a motivar a todos los clientes del coworking. Porque luego están los inquilinos del negocio: un fotógrafo, una pintora, un coach, un representante de creadores de contenido... Pero todos, sin excepción, comparten el mismo puesto: CEO. Qué risa. No se la pierdan.

