'Platonic'. R. C.

'Platonic'

Crítica TV ·

Una de las mejores comedias que van a encontrar en cualquier plataforma

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:33

Es una ley no escrita, pero todo el mundo –sensato– la conoce: no hay que opinar de las parejas de los amigos. Si son majas, ... no hay problema. Pero cuando son un peñazo insoportable, lo mejor es buscar la manera de aceptarlas y convivir con ellas lo mejor posible. Existe la noble pero estúpida creencia de que, si uno quiere ser un buen amigo, un amigo de verdad, está obligado a decir la verdad. Es decir, que habría que acercarse a nuestro colega, mirarle a los ojos y decirle con dulzura: «Tú pareja es un dolor y no te pega ni con cola, te estás equivocando». Si deciden optar por esa vía, lo mismo se sienten realizados y con la conciencia tranquila. Pero, a buen seguro, habrán perdido un amigo.

