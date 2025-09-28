El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un fotograma de la serie 'Task'. HBO

'Task' y los 'Slow Horses'

Crítica de televisión ·

Si les apetece ver una serie que, en otros tiempos, hubiera sido una película inolvidable, no se la pierdan

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:20

'Mare of Easttown', la miniserie protagonizada por Kate Winslet, me gustó mucho. Tanto que cuando HBO anunció una nueva historia de su creador, Brad ... Ingelsby, no dudé ni un instante. Y cómo me alegro. Les hablo de 'Task', un relato negro y criminal ubicado en los suburbios de Filadelfia. Me fascinan los personajes. Tom Brandis, interpretado magistralmente por Mark Ruffalo, es un agente del FBI, padre de una familia rotísima y, ojo, cura retirado. Un tipo repleto de aristas que se van descomponiendo capítulo a capítulo. Robbie Prendergast, aplauso para Tom Pelphrey, es un basurero que se desloma para sacar a sus hijos adelante, y que rebusca en los cubos de las casas de traficantes de droga para saber cuándo darles un palo. O eso parece. Porque hay más. Mucho más.

