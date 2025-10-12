El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Cartel promocional de Netflix. AFP

Han vuelto los anuncios

Mi amigo Diego fue el primero en suscribise a Netflix, hace ya un porrón de años

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Mi amigo Diego fue el primero en suscribise a Netflix, hace ya un porrón de años. Luego ha ido apuntándose al carro de todas -o ... casi todas- las plataformas que han venido. Cuando otros le hablan del dineral que se deja con tantas cuentas, él responde orgulloso: «¿Dineral? ¡Tengo el videoclub en casa!». Diego, en otra vida, era de los que se alquilaba un par de pelis todos los fines de semana. También iba más al cine, para qué nos vamos a engañar. El caso es que, cuando echa cuentas, insiste en que él cree en esta manera de consumir televisión y por eso la paga gustoso. Bueno, al menos hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  3. 3 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  4. 4

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  5. 5 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  6. 6

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  7. 7 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  8. 8 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  9. 9 «Hay que hacer caso a los profesores, son más listos que tú»
  10. 10 Los «deberes» del Sporting para resurgir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Han vuelto los anuncios

Han vuelto los anuncios