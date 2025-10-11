El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carteles promocionales de las series 'Poquita fe' y ' Animal' R. C

Gente corriente

Crítica de televisión ·

Tradicionalmente ha habido una máxima respecto a la ficción que se ha repetido hasta la saciedad: que la gente normal no interesa

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Nada más sano que reírse. Estamos necesitados de buenas comedias. En las últimas semanas se han estrenado unas cuantas españolas que aseguran buenas carcajadas. ¿En ... qué se parecen todas ellas? En que los protagonistas son gente corriente. Tradicionalmente ha habido una máxima respecto a la ficción que se ha repetido hasta la saciedad: que la gente normal no interesa, que el público recurre a la pantalla para escapar de su realidad y que no necesita ver a personajes que viven en casas como las suyas y tienen idénticos problemas. Y por eso los protagonistas de muchas series y películas son extraordinarios, extravagantes, excepcionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

