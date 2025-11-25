El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo ¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
Javi Giner sostiene el Emmy que ha recompensado a Oriol Pla como mejor actor internacional. Reuters

Oriol Pla: «El Emmy me cambiará la vida de la manera que yo decida y quiera»

El actor logra un histórico premio en Nueva York por dar vida al baracaldés Javi Giner en la serie 'Yo, adicto'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

«Hacer historia» es una expresión que se utiliza a la ligera, pero en el caso de Oriol Pla tiene razón de ser. Habría que ... remontarse a 1973 para encontrar un triunfo español tan sonado en los Emmy. Si entonces 'La cabina', de Antonio Mercero, logró el premio a mejor telefilme, el actor barcelonés de 32 años ha logrado este lunes en Nueva York la hazaña de hacerse con el Emmy Internacional a mejor actor por su papel protagonista en la serie 'Yo, adicto'. Antonio Banderas y Penélope Cruz estuvieron nominados en el pasado, pero no lo consiguieron. El documental de Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas', que cuenta el terremoto tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, ha ganado el Emmy Internacional en su categoría.

