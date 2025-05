Un magnate de los medios de comunicación y cuatro hijos ambiciosos y torpes dispuestos a hundir el imperio familiar. No es 'Succession', sino 'Legado', la ... nueva serie de Netflix que se mira sin ningún disimulo en el éxito de HBO. Jose Coronado regresa a España tras dos años en Houston curándose de un cáncer. Y asiste al derrumbamiento de su conglomerado mediático, que tiene como buque insignia el periódico El Báltico, a manos de sus vástagos.

Sí, el nombre del diario no es lo más ridículo de este embarullado folletín en ocho agotadores episodios, que apuesta por no dar ni un segundo de reflexión al espectador. 'Legado' acumula personajes y tramas inspirados en la realidad española. No resulta difícil comparar a la hija que interpreta Natalia Huarte, que ambiciona ser ministra, con Irene Montero. Y ese grupo de comunicación progresista en manos de un fondo de inversión también resulta muy reconocible.

El problema de la serie creada por Carlos Montero ('Élite') es su falta de sentido de la medida, el desenfado suicida con el que mezcla las cloacas del Estado, las fosas de la Guerra Civil, la crisis del periodismo, la homosexualidad oculta, la eutanasia y un poema de Jaime Gil de Biedma. Quizá para recordar que está detrás el creador de 'Élite', los personajes utilizan un lenguaje procaz con expresiones del jaez de «voy a cagar» o «me hago una paja en el baño». El furor sexual no casa con un funeral en el que aparece el presidente del Gobierno. La mezcla de tonos tampoco funciona en el caso de la pareja formada por Belén Cuesta y Gustavo Salmerón, que parece salida de 'Paquita Salas'. Menos mal que Coronado es capaz de hacer resultar creíble hasta a un maniquí en esta comedia involuntaria que no conoce la sutileza.