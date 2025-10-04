El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los porotagonistas de 'La novia'. RC

'La novia': loca rica, loca pobre y serie fallida

La nueva apuesta de Netflix podría haber sido una peli de tarde. Y la hubiéramos disfrutado sin tanta irritación.

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:48

Comenta

La primera vez que me topé con Robin Wright fue en 'Santa Bárbara', un culebrón matinal que veía cuando no iba a la facultad. Obviamente, ... no fui la única en caer rendida ante la increíble fotogenia de Wright, de la que también se percataron tanto Sean Penn como Hollywood. Así, la actriz acabó convertida en una estrella, protagonizando películas como 'La princesa prometida', 'Forrest Gump' y 'Moll Flanders' e interpretando a Claire Underwood, la Lady Macbeth de 'House of Cards'. Y es por esa trayectoria por lo que aún no me explico qué hace una señora como ella en un sitio como este. En 'La novia', para ser exactos, aunque supongo que Wright no ha hecho nada que no hayan hecho antes Nicole Kidman en 'Nueve perfectos desconocidos' o Julianne Moore en 'Sirenas', que es dar una pátina de 'qualité' y de lujo a productos que carecen de ella. Pero contemplar a actrices extraordinarias y magníficamente vestidas interpretando a mujeres blancas, ricas y locas, ese nuevo género, no basta para justificar una serie.

