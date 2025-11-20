El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manolo Solo da vida a Manuel Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte es el presidente Adolfo Suárez en la serie. E.C.

La serie del año llega a la pequeña pantalla: el día en el que España pasó página

'Anatomía de un instante' llega a Movistar Plus, una absorbente crónica del 23-F basada en la novela de Javier Cercas

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:23

'Anatomía de un instante' se estrenó, fuera de concurso, en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Este periodista reconoce que fue a ... verla sin muchas expectativas, dispuesto a sufrir lo justo en las siempre incómodas butacas del Kursaal. Devoró del tirón los cuatro episodios de 50 minutos. Y porque no había más.

