Las series que se estrenan este fin de semana Tres historias reales destacan entre las novedades que aterrizan en las plataformas digitales

Viernes, 10 de octubre 2025

Varias historias basadas en hechos reales destacan entre los estrenos que aterrizan esta semana en las plataformas digitales. Una de ellas es 'Reclutas', inspirada en la autobiografía de Greg Cope White, un militar homosexual en el ejercito durante la década de los 90. Otra de ellas es 'Fear', sobre una familia acosada por su vecino que se inspira en las vivencias del periodista Dirk Kurbjuweit. Y por último se estrena 'Nadie nos vio partir', centrada en la infancia de la escritora mexicana Tamara Trottner cuyo padre sometió a su madre a violencia vicaria.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 9 de octubre Movistar Plus+ 'El Centro'

Movistar Plus+ estrena este jueves 9 de octubre una serie española esperada durante semanas. Acción, espionaje y drama se mezclan en este nuevo thriller de seis episodios creado por David Moreno y dirigido por David Ulloa. Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez forman el reparto de esta serie que se adentra en el corazón del CNI.

La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor en sus filas.

2 Jueves, 9 de octubre Netflix 'Reclutas'

Inspirada en la autobiografía de Greg Cope White, 'The Pink Marine', 'Reclutas' se adentra en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos a comienzos de la década de 1990. En esta época, el ejército todavía no admitía a personas gay. Allí, Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, crea una conexión especial con Ray McAffey, el hijo de un marine condecorado.

3 Viernes, 10 de octubre Apple TV+ 'The Last Frontier: conspiración en Alaska'

A Apple TV+ llega este thriller de acción estadounidense de 10 episodios ambientado en la naturaleza remota de Alaska. La historia sigue a Frank Remnick, el único alguacil federal responsable de las áridas y silenciosas tierras de Alaska. Su tranquila jurisdicción se ve completamente alterada cuando un avión de transporte penitenciario se estrella en la zona más remota, liberando a decenas de reclusos peligrosos. Encargado de proteger al pueblo al que juró mantener a salvo, Remnick empieza a sospechar que el accidente no fue tal, sino el primer paso de un plan meticulosamente orquestado con consecuencias devastadoras.

4 Viernes, 10 de octubre Netflix 'Old Money'

Otra de las novedades que aterrizan esta semana en el catálogo de Netflix es el drama turco 'Old Money'. La trama narra la historia de un magnate que ha logrado su éxito gracias a su perseverancia. Su ingenio y su ambición le llevan a plantar cara a un importante diplomático de la aristocracia Turca. En esta lucha de poder y dinero, ambos descubren que ninguno de esos atributos son suficientes para conquistar a la mujer que también se ha interpuesto en sus luchas.

5 Lunes, 13 de octubre HBO Max 'La empresa de las sillas'

Creada por Tim Robinson y Zach Kanin, esta serie cómica original se centra en un hombre (al que da vida el propio Robinson) que, tras un incidente embarazoso en el trabajo, se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran alcance.

Además de Tim Robinson como William Ronald Trosper, el reparto habitual de la serie incluye a Lake Bell como Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, Will Price como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini.

6 Martes, 14 de octubre Filmin 'Fear'

Basada en hechos reales, este thriller psicológico pone de manifiesto que a veces lo más aterrador es lo cotidiano, no lo sobrenatural. A través de tres episodios, la historia se centra en el matrimonio formado Martyn y Rebecca. Cuando se mudan a una preciosa casa en Glasgow con sus dos hijos pequeños, están emocionados por empezar una nueva vida lejos de Londres. Al principio, la nueva casa parece idílica, pero cuando su vecino Jan le hace un comentario inquietante a Rebecca, resulta ser el comienzo de una implacable campaña de intimidación.

Dirigida por Justin Chadwick ('Las hermanas Bolena' y 'Mandela. Del mito al hombre') y protagonizada por Martin Compston, estrella de 'Line of Duty', junto a Anjli Mohindra ('Vigil'), la serie adapta la novela homónima del periodista y escritor alemán Dirk Kurbjuweit.

7 Miércoles, 15 de octubre Netflix 'Nadie nos vio partir'

A Netflix llega esta serie sobre la violencia vicaria que narra el episodio más impactante en la infancia de la escritora mexicana Tamara Trottner, quien en su novela homónima cuenta cómo fue secuestrada junto a su hermano por su padre en México en la década de 1960.

La serie cuenta la historia de una madre que se enfrenta al estigma y a una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera de México en un conflicto que marcará su vida.

8 Miércoles, 15 de octubre Apple TV+ 'Loot' (temporada 3)

La nueva temporada seguirá explorando los dilemas filantrópicos y personales de Molly Wells (interpretada por Maya Rudolph) mientras intenta cumplir su promesa de donar toda su fortuna.

9 Miércoles, 15 de octubre Movistar Plus+ 'Mentes brillantes' (temporada 2)

Zachary Quinto interpreta a Oliver Wolf, un carismático y revolucionario neurólogo que padece un trastorno cognitivo que le impide reconocer rostros. Este drama médico inspirado en los libros y la vida del médico Oliver Sacks estrena su segunda temporada esta semana.

10 Miércoles, 15 de octubre Disney 'Asesinato en la familia Murdaugh'

Esta serie está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast es uno de los títulos más interesantes de la semana.

Maggie (Patricia Arquette) y Alex (Jason Clarke) disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes en este true crime de ocho episodios. A medida que salen a la luz nuevos detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran.