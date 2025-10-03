Las series que se estrenan este fin de semana Las producciones españolas destacan en los primeros días de octubre con la llegada de 'Animal', 'Nails', 'Zoomers' y 'La suerte'

María Gardó Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 01:18 Comenta Compartir

Los catálogos de las plataformas digitales se llenan de series españolas para empezar el mes de octubre. Luis Zahera protagoniza 'Animal' en Netflix, mientras Cristina Castaño y Fernando Tejero están al frente del reparto de la comedia 'Nails' que aterriza en 'Skyshowtime'. Además, Óscar Jaenada y Ricardo Gómez son el mejor reclamo de 'La suerte' en Disney+ y a Prime Video llega 'Zoomers', producción que combina drama y humor negro en una historia sobre la Generación Z.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Viernes, 3 de octubre Netflix 'Animal'

'Animal' es uno de los títulos más interesantes que se estrenan esta semana. El creador de 'Entrevías', Aitor Gabilondo, vuelve con esta serie que cuenta como principal reclamo con Luis Zahera como protagonista. El dos veces ganador de un Goya interpreta a Antón, un veterinario rural gallego que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle. Sin muchas opciones, acepta un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía, la optimista directora de una tienda boutique para mascotas, un espacio colorido y con más productos gourmet que un supermercado. Entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, Antón descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistemas no será tarea fácil.

2 Viernes, 3 de octubre Netflix 'La nueva brigada'

Desde los paises nórdicos llega esta serie inspirada en hechos reales. La historia se adentra en un distrito policial con falta de personal en la Suecia de los años cincuenta donde se inicia un experimento en el que contrata al primer grupo de mujeres agentes.

3 Viernes, 3 de octubre Netflix 'Monstruo: La historia de Ed Gein' (temporada 3)

Ed Gein es uno de los asesinos más famosos de la historia. Su figura inspiró películas como 'Psicosis' hasta 'La matanza de Texas' y 'El silencio de los corderos'.

En el Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas.

Charlie Hunnam, Tom Hollander y Laurie Metcalf protagonizan esta nueva temporada de la antología creada por Ryan Murphy y Ian Brennan. La tercera temporada ve la luz este viernes 3 de octubre.

4 Viernes, 3 de octubre Netflix 'El genio y los deseos'

También Netflix acoge esta serie coreana en la que un excéntrico genio reaparece tras mil años de espera para hacer realidad los deseos de una juiciosa mujer.

La nueva propuesta surcoreana llega con un aire de magia, humor y drama.

5 Viernes, 3 de octubre Amazon Prime Video 'Zoomers'

Prime Video estrena este viernes otra producción española interesante. Se trata de 'Zoomers', que se estrenó en la 17ª edición del FesTVal con una gran acogida.

Biel Rossell Pelfort, Azul Guaita y Berta Castañé protagonizan esta serie de seis episodios de media hora que combina humor negro y drama generacional sobre un grupo de jóvenes que viven en un Colegio Mayor. La serie se centra en la Generación Z y los eventos a los que han tenido que hacer frente en los últimos años: pandemias, cambio climático, crisis varias... y todo antes de terminar los estudios.

6 Lunes, 6 de octubre SkyShowtime 'Nails'

Otro título español que no hay que perder de vista esta semana es 'Nails', comedia creada y dirigida por Araceli Álvarez de Sotomayor. A lo largo de ocho episodios se narra la historia de cuatro mujeres de distinto estrato social y diferente edad que se conocen en un salón de manicura. Sus repetidos encuentros diarios darán lugar a una curiosa amistad que las hará cómplices, hasta el punto de tomar la decisión de rebelarse contra su realidad y provocar un tsunami emocional en sus familias.

Cristina Castaño y Fernando Tejero son las dos caras más conocidas del reparto.

7 Lunes, 6 de octubre Syfy 'Revival'

Los fans de lo sobrenatural disfrutarán con 'Revival', la serie que llega este lunes 6 de octubre a Syfy. Basada en el cómic homónimo, Melanie Scrofano interpreta a Dana Cypress, una agente de policía y madre soltera de una zona rural de Wisconsin que se ve envuelta en un fenómeno inexplicable: un mes después del llamado Día del Retorno, los muertos han vuelto a la vida. Ahora bajo una estricta cuarentena federal, Wausau se convierte en el epicentro del misterio más inquietante del mundo. Mientras la comunidad lidia con el miedo, la desconfianza y una creciente tensión social, a Dana se le asigna la investigación de un asesinato con un giro imposible: la víctima sigue viva. Su búsqueda de la verdad la lleva a descubrir una red oscura de secretos, actividades ilegales y fanatismo espiritual, mientras intenta proteger a su hija y afrontar el precio personal del caos sobrenatural que la rodea.

8 Martes, 7 de octubre Filmin 'La jueza Lewis'

A Filmin llega estre thriller judicial protagonizado por Tom Cullen y Erin Richards. La vida de la experimentada magistrada de una ciudad de Gales se pone patas arriba cuando un caso toca muy de cerca a su hija. La experimentada juez Claire Lewis se enfrenta a problemas personales mientras preside varios casos en la ciudad. Cuando un amigo de su hija se enfrenta a cargos por incendio provocado, la lealtad de Claire hacia su comunidad se pone a prueba. Las cosas empeoran cuando el capo criminal local aparece en escena.

8 Martes, 7 de octubre Disney+ 'High Potential' (temporada 2)

Basada en la popular serie francesa 'Haut Potentiel Intellectuel', la actriz Kaitlin Olson da vida a una madre soltera con una mente excepcional. En esta ocasión, se enfrenta de nuevo al Game Maker, una figura misteriosa que se introdujo al final de la primera temporada y que ahora surge como una amenaza aún mayor, no solo para ella, sino también para sus hijos. En los nuevos episodios volverá a poner a prueba su capacidad para resolver crímenes.

9 Miércoles, 8 de octubre Disney+ 'La suerte'

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez se ponen al frente de otro estreno destacado. Ambos protagonizan esta comedia de seis capítulos de 30 minutos dirigida y creada por Paco Plaza y Pablo Guerrero.

En esta historia, David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional, salva al chófer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él. Durante el viaje, David descubrirá un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubrirán que tienen más cosas en común de lo que inicialmente pudieron imaginar.

10 Miércoles, 8 de octubre Disney+ 'La estación de las chicas perdidas'

Inspirada en la historia real del asesino de la estación de trenes de Perpiñán, este true crime francés sigue los pasos de la larga investigación de dos décadas sobre el asesinato de varias niñas.

11 Miércoles, 8 de octubre Netflix 'Néro'

'Néro' es una de las apuestas más ambiciosas dentro de su catálogo europeo de 2025. La serie de ocho episodios combina drama histórico, acción y aventura, situándose en una Francia del siglo XVI marcada por la sequía y los conflictos sociales. En leste contexto, un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que apenas conoce, para protegerla de enemigos letales y fuerzas malignas.

12 Miércoles, 8 de octubre Calle 13 'Flashback'

Otra serie francesa que ve la luz esta semana es 'Flashback'.

La historia sigue a Elsa Letellier, agente de la policía científica de Lyon, que abrazó su carrera en homenaje a su padre, una leyenda de la policía, misteriosamente asesinado en servicio el día del sexto cumpleaños de su hija. Treinta años después, la noche de su 36º cumpleaños y cuando el caso está a punto de superar el plazo de prescripción, Elsa se encuentra, por un fenómeno inexplicable, transportada a 1994, apenas unos meses antes de la muerte de su padre. Tras el choque y la estupefacción, pronto se convence del carácter providencial de este regreso al pasado: ¡puede impedir la muerte de su padre! Para lograrlo, aprovechará este viaje para acercarse a él y convertirse en su compañera de equipo, sin revelar nunca su verdadera identidad.

13 Jueves, 9 de octubre Movistar Plus+ 'El Centro'

El jueves 9 de octubre llega otra serie española potente. Acción, espionaje y drama se mezclan en este nuevo thriller de seis episodios creado por David Moreno y dirigido por David Ulloa. Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez forman el reparto de esta serie que se adentra en el corazón del CNI.

La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor en sus filas.