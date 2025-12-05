Las series que se estrenan este puente de diciembre Lena Headey y Gillian Anderson se ponen en la piel de dos matriarcas enfrentadas en el western 'Los abandonados' que llega a Netflix

María Gardó Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:34

El puente de diciembre llega cargado de títulos interesantes a los catálogos de las plataformas de 'streaming'. Uno de los que no hay que perderse es el western 'Los abandonados', protagonizado por Lena Headey y Gillian Anderson como dos matriarcas enfrentadas.

Además, Movistar Plus+ estrena una nueva adaptación de una novela de éxito. A su catálogo llega 'Terra Alta', un titulo español inspirado en el libro de Javier Cercas y protagonizado por Miguel Bernadeau.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 4 de diciembre Netflix 'Los abandonados'

Nada menos que Lena Headey (Cersei en 'Juego de Tronos') y Gillian Anderson (Scully en 'Expediente X') protagonizan la serie de Netflix más prometedora de la semana. Ambas actrices se ponen al frente de 'Los abandonados', un ambicioso western que quiere convertirse en su propio 'Yellowstone'.

Ambientada en el Territorio de Washington en 1854, 'Los abandonados' se sitúa varias décadas antes de los spin-offs de 'Yellowstone' y presenta un mundo fronterizo todavía en construcción, dominado por la ambición, la violencia y la supervivencia. En su centro se encuentran Fiona Nolan y Constance Van Ness, dos mujeres con vidas opuestas cuyos destinos se entrecruzan de forma irreversible.

2 Jueves, 4 de diciembre Movistar Plus+ 'Terra Alta'

Las plataformas digitales siguen apostando por la adaptación de novelas bestseller. Tras el éxito en Netflix de 'El cuco de cristal', ahora Movistar Plus+ adapta el libro de 'Terra Alta' de Javier Cercas que ganó el premio Planeta. Miguel Bernadeu se pone al frente del reparto que completan nombres como Ivan Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló y Jordi Martínez.

En un pueblo tranquilo, el agente de policía Melchor Marín, interpretado por Miguel Bernardeu, asume la investigación de un caso que lo enfrenta a su propio pasado, un pasado que creía enterrado.

3 Jueves, 4 de diciembre Netflix 'Que así sea' (temporada 2)

Netflix estrena también el jueves de este trepidante thriller llegado desde Tailandia.

En esta historia, tres jóvenes emprendedores usan un templo budista para poner en marcha una arriesgada estafa y saldar cuentas antes de que sea demasiado tarde.

4 Viernes, 5 de diciembre Netflix 'El precio de una confesión'

También desde Asia, en este caso desde Corea del Sur, llega este thriller criminal en el que una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato.

5 Viernes, 5 de diciembre Netflix 'Sicilia Express'

El toque navideño de la semana lo pone esta serie de Netflix que transita entre la comedia y la ciencia ficción. Sus protagonistas son Salvo y Valentino, enfermeros sicilianos que reparten su vida entre la agitada Milán y el calor de su tierra. Antes de las fechas navideñas descubren un portal capaz de llevarlos al instante junto a sus familias. Entre turnos interminables y el deseo de volver a casa, ese paso mágico les abre una oportunidad para reconciliar deseos viejos y futuros posibles. Pero cada viaje altera sus certezas y los obliga a decidir qué vida quieren conservar y cuál están listos para transformar.

6 Sábado, 6 de diciembre Netflix 'Abogado de oficio'

Otro de los títulos 'made in' Corea del Sur es este drama judicial donde un juez insigne, cuya vida cambia de la noche a la mañana, se suma al equipo de asistencia jurídica gratuita de un selecto bufete. Allí, la esperanza aflora en lugares insospechados.

7 Sábado, 6 de diciembre Amazon Prime Video 'Tal vez mañana'

En este abanico de series que llegan desde Corea del Sur durante el puente de diciembre también se encuentra este drama románico. La trama se centra en los ex amantes Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo que rompieron en dos ocasiones con veintipico. Diez años después, se reencuentran cuando Gyeong-do, ahora reportero, denuncia una infidelidad, en la que su expareja es la esposa involucrada en ese escándalo.

8 Sábado, 6 de diciembre SkyShowtime 'The Iris Affair'

SkyShowtime sirve este thriller inglés que narra un juego de persecución y fuga entre dos mentes brillantes a lo largo de toda Italia.

Cuando la enigmática genio Iris Nixon (Niamh Algar) resuelve una serie de complejos rompecabezas online, llega a una plaza de Florencia donde conoce al carismático empresario Cameron Beck (Tom Hollander). Recibe así una invitación para trabajar para él en desbloquear una poderosa pieza de tecnología ultrasecreta, lo que consigue despertar su curiosidad y acepta la propuesta.

9 Lunes, 8 de diciembre SkyShowtime 'Veronika' (segunda temporada)

El aplaudido drama criminal, protagonizado por Alexandra Rapaport y Tobias Santelmann, estrena su segunda temporada este lunes 8 de diciembre. La nueva temporada continúa centrándose en Veronika Gren (Alexandra Rapaport), quien sigue lidiando con los fantasmas de su pasado y sus misteriosas visiones. Veronika está impaciente por recuperar su trabajo en la policía y deseando que todo vuelva a la normalidad. A medida que se desarrolla la serie, se verá envuelta en un oscuro y desconcertante caso de asesinato, que se remonta 60 años atrás.

10 Martes, 9 de diciembre Movistar Plus+ 'Problemas con papá' (segunda temporada)

Movistar Plus+ sirve esta semana nuevos episodios de esta sitcom inglesa donde un padre y una hija comparten piso en dos momentos muy complicados de su vida. Él es Malcolm, recién divorciado, tan ingenuo como ignorante. Ella es Gemma, futura madre soltera tras un embarazo no planificado.

Esta segunda temporada, a través del humor fino y la comedia de situación, sigue explorando los vínculos que nacen del desastre.

11 Martes, 9 de diciembre Filmin 'The Gold'

Esta serie inglesa con sello BBC narra la historia real del robo de 26 millones de libras esterlinas en lingotes de oro que tuvo lugar en 1983 y está considerado el mayor robo de la historia de Reino Unido. Este suceso cambió para siempre al mundo de la delincuencia.

Neil Forsyth (ganador del BAFTA por 'Guilt') es el creador de esta serie dirigida por Lawrence Gough y Aneil Karia (ganador del Oscar 2022 por su cortometraje 'The Long Goodbye').

Otro de los puntos fuertes de este título es su reparto, encabezado por Dominic Cooper ('Mamma Mia!'), Jack Lowden ('Slow Horses'), Hugh Bonneville ('Downton Abbey') y Emun Elliott ('Juego de Tronos').

12 Martes, 9 de diciembre Netflix 'La paz de Marsella' (segunda temporada)

Mientras un narcotraficante intenta apoderarse de Marsella, un capitán de policía y su temerario equipo le dan la bienvenida a una nueva recluta... que trae sus propios objetivos. Con esta premisa arranca la segunda temporada de 'La paz de Marsella' que aterriza en Netflix.

13 Martes, 9 de diciembre AMC+ 'Reykjavík Fusion'

AMC+ apuesta por esta nueva serie llegada desde Islandia en la que se reflexiona sobre la capacidad de la sociedad para perdonar los errores de una persona en el pasado.

En esta historia, un cocinero que acaba de salir de prisión tras ser acusado de incendiar su antiguo restaurante intenta recuperar lo que más le importa: su familia.

14 Martes, 9 de diciembre Disney+ 'Percy Jackson y los dioses del olimpo' (segunda temporada)

Disney+ estrena el 10 de diciembre de 2025 la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del olimpo', con un estreno de dos episodios. Los nuevos capítulos adaptan el libro 'El mar de los monstruos', y siguen a Percy, Annabeth y Clarisse en su búsqueda del Vellocino de Oro para salvar el Campamento Mestiz.

15 Martes, 9 de diciembre Disney+ 'Accidente' (segunda temporada)

Este thriller mexicano de Leonardo Padrón sobre cuatro familias atormentadas por una tragedia tuvo bastante éxito en su primera temporada.

Un año después del accidente que conmocionó a una comunidad acomodada, los protagonistas intentan superar las consecuencias de un suceso que marcó su vida cotidiana. Entre la culpa persistente y el deseo de verdad, los protagonistas se enfrentan a secretos que resurgen y amenazan su frágil equilibrio.

Al elenco con Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra se une Bárbara de Regil como Tamara 'La Pantera', una misteriosa mujer que reaparece en la vida de El Charro.