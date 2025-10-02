El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Joe Cole, Cillian Murphy y Paul Anderson, los hermanos Shelby, en una escena de 'Peaky Blinders'. RC

El universo 'Peaky Blinders' tendrá dos nuevas series

Netflix ha anunciado que la aclamada historia regresará con fuerza, contando las andanzas de una nueva generación de Shelbys

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:55

Los seguidores de 'Peaky Blinders' podrán seguir disfrutando de la familia de gángsters con dos nuevas series. Netflix ha anunciado este jueves que la aclamada historia regresará con fuerza, contando las andanzas de una nueva generación de Shelbys. La noticia es prometedora pues las producciones han sido escritas por Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders'.

Cada una de las producciones estará compuesta por 6 episodios de 60 minutos, que se rodarán en Birmingham. Ambas series serán producidas por Kudos ('Los hombres del SAS', 'La casa Guinness' y 'Grantchester') y Garrison Drama ('Peaky Blinders', la película de Peaky Blinders). La secuela continuará la línea temporal tras la tan esperada película de 'Peaky Blinders', que actualmente está en postproducción.

En esta ocasión los eventos tendrán lugar tras la Segunda Guerra Mundial y mostrará cómo le van las cosas a la familia Shelby mientras la ciudad de Birmingham trata de volver a alzarse a base de hormigón y acero. En esta nueva etapa del universo 'Peaky Blinders', la lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia de gángsters late en el corazón de una historia manchada de sangre.

En palabras de Steven Knight: «Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje increíble».

Por su parte, Mona Qureshi, de Netflix, afirmó: «No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders con nuestros maravillosos socios de Kudos, Garrison Drama y la BBC. Hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight y estamos con muchas expectativas mientras regresa a las calles de Birmingham, la próxima generación de la familia Shelby«.

Se espera que las dos secuelas lleguen al catálogo de Netflix tras la película, la cual está prevista para algún momento de 2026.

