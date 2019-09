La agenda musical de este fin de semana en Asturias JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 12 septiembre 2019, 17:31

Gijón

-Uncle Jon´s Band

Café Trisquel

Jueves 12, 21 horas. Rock clásico, progresivo, psicodélico.

-Mike Tramp

Memphis Live Music

Jueves 12, 21 horas. 15 euros. Acústico (Dinamarca).

-L-R

Toma 3

Jueves 12, 22 horas. Post-folk.

-Arañas

Savoy Club

Jueves 12, medianoche. Rock.

-Silvidos y Gemidos

Fiestas de El Coto

Viernes 13, 22 horas.

-Ñam Session 2

Caja de Músicos

Viernes 13, 22 horas.

-Dj Volcano

Toma 3

Viernes 13, 23 horas. Sesión con vinilos.

-Antón Arrieta/Lucas Canal

Lanna Club

Viernes 13, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Pin Pals

Savoy Club

Viernes 13, medianoche (dos pases). Rock.

-California Dream Festival

Recinto Ferial Luis Adaro

Sábado 14, 19 horas. Jahki Revi, Erin, Puto Largo, Kulto Kultibo y Rapsusklei.

-Silvidos y Gemidos

Cervecería El Vergel

Sábado 14, 23 horas.

-Correcaminos

Savoy Club

Sábado 14, medianoche (dos pases). Rock and roll (Pamplona).

-Fran Juesas

Gota a Gota

Sábado 14, medianoche. Versiones en acústico.

-MP5 Elektronische

Lobby

Sábado 14, medianoche. Alternative, indie dance, tech-house, electro.

-Correcaminos

Savoy Club

Domingo 15, 13.30 horas. Rock and roll (Pamplona).

-Be Tree

La Vida Alegre

Domingo 15, 14 horas. Jazz.

-California Dream Festival

Recinto Ferial Luis Adaro

Domingo 15, 18 horas. Jettisons, Mota Blues, Chata Flores, Garolo, Shotta y Dirty Porki & Crie 930.

Oviedo

-Paisaneta Fest

Lata de Zinc

Jueves 12, 20.30 horas. 7 euros. No Fucks, The Rats, El Tobogán de Estepona, IDC y The Rotten Teens.

-Jam Session

Gong Galaxy

Jueves 12, 21.30 horas. 5 euros.

-Dj Intruso

Clandestino

Jueves 12, Pop Manchester, indie rock.

-Marta Sánchez/Carlos Baute

Losa de la Renfe

Viernes 13, 21 horas. Fiestas de San Mateo.

-Laura García/Malatesta/This is Katana/Saratoga

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Viernes 13, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

-Mohama Saz

Plaza del Paraguas

Viernes 13, 22.30 horas. Nuevos Mundos. Fiestas de San Mateo.

-Stephen Dale Petit

Gong Galaxy

Viernes 13, 23 horas. 8 euros. Blues (EEUU).

-Detlef/Héctor Llamazares/Leenosh/Jairo Beltrami/Diego Cuesta & Nacho Ramos

Espacio Estilo

Viernes 13, medianoche. 12 euros (anticipada). Electrónica.

-Dj Pícaro

Clandestino

Viernes 13, 00.15 horas. Indie, pop, rock, disco, synthpop, post-punk.

-Morgana Fest 3

Plaza del Conceyín, La Corredoria

Sábado 14, 19 horas. Enemy Inside, Legacy of Brutality, Reveal, Arenia y Kirlo.

-Willy Naves/Los Enemigos/Ilegales

Losa de la Renfe

Sábado 14, 20 horas. Fiestas de San Mateo.

-Marcelo Criminal/Autoescuela/Pablo Prisma y Las Pirámides

Lata de Zinc

Sábado 14, 21 horas. 8 y 10 euros.

-Atomic Zeros/The Canelones

Gong Galaxy

Sábado 14, 22 horas. 5 euros. Punk-rock, garaje.

-Throes/The Shines

Plaza del Paraguas

Sábado 14, 22.30 horas. Nuevos Mundos. Fiestas de San Mateo.

-Atío/Fernández/Plastic Soul/Los Estanques

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Sábado 14, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

-Black Brain (RodriQ & Marcos Abad)

Clandestino

Sábado 14, 2 am. Soul, disco, funk, house.

-Guaja D/Machete en Boca/Blake

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Domingo 14, 18.30 horas. Tarde de hip hop. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

-Vels Trío

Plaza del Paraguas

Domingo 15, 21.30 horas. Nuevos Mundos. Fiestas de San Mateo.

-Cruz Cafuné/Dellafuente

Losa de la Renfe

Domingo 15, 21.45 horas. Fiestas de San Mateo.

-Stormy Mondays/Zahara/Iván Ferreiro

Losa de la Renfe

Lunes 16, 20 horas. Fiestas de San Mateo.

-Xaime Martínez

Plaza del Paraguas

Lunes 16, 21.30 horas. Nuevos Mundos. Fiestas de San Mateo.

-Ganador en 2018/Los Sultanes de la Galaxia

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Lunes 16, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

-Muñeco Vudú/Anni B Sweet/Sidonie

Losa de la Renfe

Martes 17, 20 horas. Fiestas de San Mateo.

-The Contact High

Lata de Zinc

Martes 17, 20 horas. Drone, rock, psicodelia.

-Le Parody

Plaza del Paraguas

Martes 17, 21.30 horas. Nuevos Mundos. Fiestas de San Mateo.

-Sonámbulos/Macavera/Gente Terrible/Pauline en la Playa

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Martes 17, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

-Blas Cantó/Ana Guerra

Losa de la Renfe

Miércoles 18, 21 horas. Fiestas San Mateo.

-Minami Deustch

Plaza del Paraguas

Miércoles 18, 21.30 horas. Nuevos Mundos. San Mateo.

-Gusano/Last Titans/Ukekeke Joe & His Hula Shakers/The Cynics

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Miércoles 18, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

Avilés

-Los Jimaguas

Tierra Astur

Jueves 12, 22 horas. Cancionero asturiano y ritmos caribeños.

-X Festival La Carriona Rock

Parque de La Carriona

Viernes 13, 19 horas. Skama la Rede, La Tarrancha, Fe de Ratas, Sartenazo Cerebral, Crudo y Spanta la Xente.

-Pedro Conde y Luis Fuente

Tierra Astur

Viernes 13, 22.30 horas. Espicha-concierto.

-MBolados

Le Mystic

Viernes 13, 23.30 horas.

-La Movida

Le Garage

Viernes 13, 23.30 horas. Versiones de pop y rock español de los 80 y 90.

-The Face

Discovery

Sábado 14, 22.30 horas.

-Trastornos del Sueño

Don Floro

Sábado 14, 23.30 horas.

-Havanna Blue

Le Garage

Sábado 14, 23.30 horas. Ritmos cubanos, fusión, latin rock.

-Sonder

Sabugo

Domingo 15, 13.30 horas.

-Motorpsycho

Factoría Cultural

Domingo 15, 21 horas. 10 y 12 euros. Rock progresivo (Noruega).

Villaviciosa

-Fran Juesas

El Trasgu

Viernes 13, 00.30 horas. Versiones en acústico.

Cangas del Narcea

-Rafaria Montecristo

Bar Blanco

Sábado 14, 13 horas.

Sobrescobio

-Fran Juesas

La Marquesina del Alba, Rioseco

Domingo 15, 13.30 horas. Versiones en acústico.