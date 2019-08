La agenda musical de este fin de semana

Gijón

-Jerry & the Mexicats

La Terraza del Botánico

Jueves 15, 22.30 horas. 15 euros. Jazz, rockabilly, folk, flamenco, reggae, son veracruzano, country y cumbia.

-Viajeros del Swing

Savoy Club

Jueves 15, medianoche. Swing.

-Ana Arenas y Yunclas/Fruela Foli

Caja de Músicos

Viernes 16, 22 horas

-Vaudí & Banda Groove Brasil

La Terraza del Jardín Botánico

Viernes 16, 22.30 horas. 10 euros.

-Maraya Zydeco

Savoy Club

Viernes 16, medianoche. Zydeco, rock, blues.

-Javier Elorrieta

La Terraza del Botánico

Sábado 17, 22.30 horas. 12 euros.

-James and the Brownies

Savoy Club

Sábado 17, medianoche (dos pases). Soul.

-Top Ones

Savoy Club

Domingo 18, 13.30 horas. Rock and roll.

Oviedo

-Ana Arenas & Yunclas

Lata de Zinc

Jueves 15, 20 horas. Zapateo flamenco.

-Mr Black

Gong Galaxy

Viernes 16, 21.30 horas. Repertorio a la carta.

Avilés

-Rubén Álvarez & Pepe G. Álvarez

Le Mystic

Jueves 15, 20.32 horas

-Festival La Mar de Ruido

Parque del Muelle

Viernes 16, 21 horas: Leo Jiménez, Manifiesto, Fe de Ratas y Posession.

-Franklin Soul

Le Garage

Viernes 16, 23.30 horas. Soul y rhythm & blues.

-Festival La Mar de Ruido

Parque del Muelle

Sábado 17, 21 horas, Elliot Murphy, Buddy Whitington & Santi Campillo y Slow Burning.

-Trastornos del Sueño

Le Garage

Sábado 17, 23.30 horas. Versiones de los 80 y 90 en castellano.

-Festival La Mar de Ruido

Parque del Muelle

Domingo 18, 21 horas, Seguridad Social y Arizona Baby.

Siero

-Trastornos del Sueño

Tierra Astur, Colloto

Jueves 15, 22 horas. Concierto-espicha.

Cangas de Onís

-Festival Aquasella

Finca Merediz

Jueves 15, 20 horas. Welcome Party con Delgado, Carlos Chaparro, Paul Darey, Héctor Couto, Piero Pirupa y Raúl Pacheco.

-Festival Aquasella

Finca Merediz

Viernes 16, 50 euros y 85 euros (abono). The Garden (15 horas): Enol Cuesta y Yiyo. Escenario Open Air (20 horas): Amity, Nolah, me, Kink, Sven Väth, Kölsch y Nastia. Escenario El Bosque (20 horas): YNGRYD, Surgeon, David Mallada, Dj Rush, Ben Sims, Rebekah, Perc, I Hate Models y Pepo.

-Festival Aquasella

Finca Merediz

Sábado 17, 50 euros y 85 euros (abono). The Garden (15 horas): Jairo Beltrami y Auriga. Escenario Open Air (20 horas): Aida Blanco, Architectural, Derrick May, Rodhad, Dr Rubinstein, Óscar Mulero, Paula Temple, Surgeon & Lady Starlight, Fjaak y Nina Kraviz. Escenario El Bosque (20 horas): Alejandro Ávila, Gerd Janson, Henrik Schwarz, Tiga, Dixon, Skream, Wade, Richi Risco, The Martínez Brothers y Dennis Ferrer.

-Festival Aquasella

Finca Merediz

Domingo 18, 12 horas, Bye Bye Aquasella con Damián Martín, Darkrow, Ummett, Chanín y Chusso.

Colunga

-Séptima semifinal del Concurso FestiAMAS

La Isla

Jueves 15, 21 horas. Actuarán los grupos Plastic Soul, Edgar Lee Junior, Diego Infiesta y Madison Blue.

Carreño

-Allanai Soundsystem

Xigarito, Playa de Xivares

Viernes 16, 19.30 horas. Música jamaicana.

Piloña

-Una Señora Fiesta

La Meredal, Vegarrionda

Sábado 17, 21 horas. 15 y 20 euros. Xaime Martínez, Baiuca, Niño de Elche y Meneo Dj.

Sariego

-Sara Cangas/Los Testigos/Dj Pika

Narzana

Sábado 17, 21 horas. Fiestas de San Pedrín de la Cueva.