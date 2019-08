¿Qué hacer este miércoles en Asturias? El grupo asturiano Staytons. / E. C. Música, exposiciones y planes en familia, entre las alternativas para esta jornada en la región IRENE B. CARRIL Martes, 6 agosto 2019, 22:52

Staytons suenan en Gijón

Hoy, a las 21.30 horas, en la plaza Mayor

Esta noche, el centro de Gijón se llenará de pop, swing, blues y mucho ritmo. El grupo Staytons se sube al escenario de la plaza Mayor para presentar su nuevo trabajo, 'Kid Stuff', que incluye canciones como 'Son of Santa Fe', y llega tras el éxito de su primer disco, 'Singularity', en el que la banda de jóvenes asturianos incluyó canciones como 'A good tempered man' y 'I think im going to buy a man'. Su éxito subió como la espuma tras ganar concursos como el Talento Ribera, que les llevó a actuar en el festival Sonorama Ribera, y el XXXIII Concurso de maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud, además del del público en el Mad Cool. Gratis.

'Bring the Soul: the movie'

Esta tarde, en Gijón y Oviedo

A las 20 horas en el cine Yelmo Ocimax de Gijón y en los Yelmo Los Prados de Oviedo y a las 16 horas en Cinesa Intu Asturias, tendrá lugar el estreno de la película 'Bring de Soul: the movie', y permanecerá en la cartelera hasta el domingo. En ella se muestra el día después del tour europeo de banda BTS, 'Love Yourself'. Duración: 105 minutos. Entradas en: www.bringthesoulthemovie.com. Precio:9 euros en los cines Yelmo, y 10 en Cinesa.

Trogloditas, en Oviedo

Hoy, a las 18.30 y a las 20 horas, en Oviedo

El grupo 'Tanxarina títeres', que recibió el premio María Casares a mejor vestuario y maquillaje, muestra su obra 'Trogloditas'. En ella, tres hombres de la prehistoria invitan a entrar en el primer teatro , una cueva. Desde ese lugar, cuentan una historia en la que los títeres, que son los protagonistas, no dejan de hacer reír al público, en una función en la que dejan claro que los antepasados también eran divertidos. Entrada gratuita.

Literatura

Rutas literarias, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, saliendo desde la Fuentona, en el paseo de Bombé, tendrá lugar una ruta literaria en la que la protagonista es la Regenta. Gratis.

Música

Concurso de canción asturiana en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar el último día del XXXIX concurso de canción asturiana organizado por EL COMERCIO. Gratis.

Banda de gaitas infantil Magüeta, en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en la plaza de Italia, tendrá lugar un concierto de la mano de la banda infantil de gaitas Magüeta, dentro del XIX Festival Internacional de Bandes de Gaites Villa de Xixón. Gratuito.

'Los testigos', en Gijón

Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico, presentan 'El día más feliz de Ricky Players'. Entradas agotadas.

Juan José Ochoa, en Oviedo

Hoy, a las 20.15 horas, en la sala de cámara del auditorio Príncipe Felipe, el pianista y compositor Juan José Ochoa ofrecerá un concierto. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

'Apocalypse now', en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en el Ateneo de la Calzada, tendrá lugar la proyección de la película 'Apocalypse now' en la que un oficial del servicio de inteligencia estadounidense entra en Camboya con la misión de eliminar a un coronel. No recomendada para menores de 16 años. Gratuito.

'El viaje de Chihiro', en Oviedo

Hoy, a las 22.15 horas, en la plaza del Conceyín de la Corredoria, el ciclo 'Cine a la luz de la luna' acogerá la proyección de 'El viaje de Chihiro' película en la que una niña se adentra en un mundo sorprendente y tiene que conseguir regresar a su vida normal. Gratis.

Teatro

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 20. 30 horas, en el Teatro Jovellanos, la compañía 'La Cubana' representará la obra 'Adiós Arturo', que permanecerá hasta el día 18 de agosto en el coliseo gijonés. Entradas: www.teatrojovellanos.com. Precio: entre 25 y 36 euros.

En familia

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'Ave parece, dinosaurio es', en Colunga

Hoy, a las 13 horas, tendrá lugar un taller en el que se conocerá cómo son los rastros que dejaron los dinosaurios. Dirigido a menores de 4 años, que deben estar acompañados de un adulto. Duración aproximada: 40 minutos. Precio: 3 euros, entrada reducida 2,50, no estando incluido el precio de la entrada al museo.

10.000 a. L. (Antes de Lego), en Teverga

Hoy, a las 18 horas, en el parque de la prehistoria de Teverga tendrá lugar un taller en el que se viaja a la prehistoria para descubrir cómo era la vida en un poblado paleolítico. Para ello, se utilizarán reproducciones de herramientas y útiles, que nuestros antepasados utilizaban. Duración:40 minutos. Dirigido a público de entre 4 y 11 años. Precio: 2 euros. Plazas limitadas, entradas en el propio parque o llamando al 985 122 553.

Otros

Visitas teatralizadas en el Campoamor

Hoy, a las 17.30 horas y a las 19.30, se realizará una visita guiada por los rincones del Campoamor. Diferentes actores serán los encargados de mostrar todos los secretos del lugar, con toques de humor. Precio:8 euros.

Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón

Hasta el 18 de agosto, desde las 11 hasta las 22 horas, en el recinto ferial Luis Adaro, tendrá lugar la Feria Internacional de Muestras, en la que se ofrecen diferentes productos que presentan empresas. Precio: 4 euros, los menores de 12 años pagarán 1,20.

Exposiciones

'I Love Lego' en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón

Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de Lego, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida, 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Florencia/Venecia', en el Barjola

El museo gijonés organiza la exposición 'Florencia/Venecia', de Juan Carlos Bracho, hasta el 25 de agosto. Un proyecto de vídeo, fotografía e instalación realizado para la Capilla de la Trinidad. Horario: de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Domingos de 12 a 14 horas.

'Vínculos y percepciones', en Gijón

Hasta el 25 de agosto, el Museo Barjola de Gijón expondrá la obra del coleccionista Pablo de Castro, donde se visibiliza el síndrome de Rett, una rara enfermedad genética. Horario: de 11.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Lunes, cerrado.

'Los trabayos y los díes de la mina', en Gijón

Hasta el 31 de diciembre el Museo Pueblo de Asturias acoge una exposición de fotografía que tiene como fin realizar un homenaje a aquellas personas que trabajaron en este sector. Precio: 2,50 euros, reducida 1,40. Horario: de martes a viernes de 10 a 19 horas. Fines de semana y festivos de 10.30 a 19. Los lunes, cerrado.

'Tesoros Singulares: Las fíbulas del castro de la Campa Torres'

Hasta el 13 de octubre, en el museo de las Termas Romanas de Campo Valdés, se ofrecerá una exposición en la que mostrarán piezas que normalmente pasan desapercibidas. Entre ellas, materiales rescatados en las excavaciones de la Campa Torres, como indumentaria y piezas de adorno. Horario: de martes a viernes de 9.30 a 14 horas, y de 17 a 19. 30 horas. Fines de semana y festivos: de 10 a 14 horas, y de 17 a 19.30 horas. Los lunes permanecerá cerrado.