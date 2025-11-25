El arte de mirar en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 25 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Cibercentro La Lila se ha convertido este otoño en el epicentro de la fotografía en Oviedo. Tras el éxito de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas el pasado mes de septiembre, la sala de exposiciones cuelga la muestra más personal del Ágora Fotocine Club. Fundada en 1952, la asociación decana despliega su Exposición Colectiva 2025, una ventana a la historia de la ciudad, la arquitectura y el arte de mirar.

La muestra, que se puede visitar este 26 de noviembre, de 18 a 20 horas, reúne el trabajo de varios socios, entre ellos Víctor Berenguer, Juanjo Cima, Karolo Suárez o Ángel Castro, que aportan tres obras cada uno, sumando un total de 30 fotografías que dialogan entre lo clásico y la vanguardia tecnológica.

Víctor Berenguer, veterano fotógrafo cuya selección de obras es un recorrido vital, presenta una pieza con una historia única: una fotografía de un puesto del mercado del Fontán que tomó cuando apenas tenía diez años. «Empecé con esa edad haciendo fotos y esa fue primer Premio Nacional de Fotografía Turística», recuerda Berenguer.

Su tríptico personal se completa con otras dos imágenes galardonadas que son historia viva de Asturias y de su propia trayectoria: una toma de San Miguel de Lillo bajo una nevada, que le valió un primer Premio Nacional, y 'El Duelo', un retrato de mujer realizado en los años 60 durante su etapa universitaria, igualmente premiado.

La exposición combina estas imágenes históricas con innovaciones técnicas sorprendentes. Según explica Berenguer, los visitantes encuentran «fotos de creaciones arquitectónicas, otras hechas dentro de la Catedral y de la iglesia de San Juan con dron y en 360 grados», demostrando que la veteranía del club (73 años de historia) no está reñida con las nuevas tecnologías.

La diversidad de estilos es la marca de la casa. Ángel Castro, otro de los socios que expone, aporta una visión más urbana y contemporánea. «Cada uno tenemos un estilo distinto. Yo hago foto callejera», explica. En la serie 'Madrid 18 grados' expone distintos puntos de la capital española bajo una mirada personal. Para Castro, esta exposición es una oportunidad para «reforzar la idea de la fotografía clásica por el hecho de que se imprime».

El Ágora Fotocine Club invita a detenerse ante el papel. «Es un punto de vista distinto al del aficionado», señala Castro, quien lanza una invitación abierta a la ciudadanía: «Que disfruten de la fotografía. Queremos que la gente venga».

Temas

Oviedo

Arte