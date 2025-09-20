El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las actividades en el Parque Natural de Redes durante la celebración del Argayu Fest, el año pasado. E. C.
Planes en octubre

El Argayu Fest trae quince días de conciertos a Caso, Laviana y Sobrescobio

Se celebrará del domingo 27 al 11 de octubre, con el grueso de la programación del 3 al 5 de octubre, en El Campo

E. C.

Caso

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:10

La segunda edición del Argayu Fest traerá dos semanas de conciertos y actividades a los pueblos del alto Nalón, en pleno Parque Natural de Redes. Este año se amplía considerablemente su programación y se desarrollará entre el sábado 27 y el 11 de octubre, en los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio.

El objetivo de la Asociación Reciclarte de Caso es «impulsar la oferta cultural» de la zona y servir de escaparate para el resto de Asturias. Así, el plato fuerte de la programación de este año se concentrará durante el primer fin de semana de octubre, entre el viernes 3 y el domingo 5, en El Campu (Caso).

Se dará a conocer el talento asturiano con bandas de la región como Pelazo, Los Perloras, Pablo und Destruktion, Tuya, Montefurado, De Fem y Matöse, entre otros, además de la invitada de este año, el artista americano Paul Val.

A ello se le sumarán los djs La Güeriata, Jan the DJ, Marcos BigHouse, La Viuda de Angelín y demás.

Acompañando a la música, habrá actividades infantiles, recorridos guiados de biointerpretación por el entorno natural, paseos para contemplar la berrea y visitas para conocer las tradiciones de la zona.

Para acoger la asistencia de este gran festival no sólo se contará con la amplia oferta de hoteles, albergues y alojamientos rurales, sino que la organización habilitará un espacio gratuito de acampada para tiendas, autocaravanas y furgonetas camper.

La fiesta El Guateque de Vitorina arrancará el festival, en el patio de La Pomarada (El Condado, Laviana), a las 13 horas, con música, bailes y comida.

