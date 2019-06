Todos los conciertos de este fin de semana en Asturias Leiva, durante un concierto. / EFE JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 21 junio 2019, 18:42

Gijón

-Jerry Springle

Toma 3

Jueves 20, 21 horas. Acústico de indie-folk (Ucrania).

-GPS Project

Indian Café

Jueves 20, 21 horas.

-Drugos

Savoy Club

Jueves 20, medianoche. Rock.

-La Noche más Larga

Calle de Francisco Tomás y Valiente

Viernes 21, 19 horas. Día Europeo de la Música.

-Hoot´n Holler

Calle peatonal del Ateneo de La Calzada

Viernes 21, 19.30 horas.

-MBolados/Anónimos Johnson/Dr Bellido

La Buenavida Fomento

Viernes 21, 21 horas. Fiesta de cuarto aniversario.

-Los Commodoros

Indian Café

Viernes 21, 21.30 horas. Country rock, rock sureño, americana.

-Leiva

Recinto Ferial Luis Adaro

Viernes 21, 22 horas. Rock.

-Yuki Kitano/Eloy Malnero

Lanna Club

Viernes 21, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Incorregibles

Savoy Club

Viernes 21, medianoche. Rock.

-XTFunk2

Memphis Live Music

Viernes 21, 1 am. From Disco to Disco.

-Ceks

Páramo Bar

Sábado 22, 20 horas. Hip hop.

-Fiesta Blanca. Regreso a los 80´s 2.0.

Albéniz

Sábado 22, medianoche. Entrada gratuita con invitación. Pincharán Juanlu Ochentas y David Dee

-Los Testigos

Acapulco

Sábado 22, 23.30 horas. Verbena indoor de éxitos ochenteros.

-Intergalactic Gary/Alex Ohmios/Ignacio Blanco

Lanna Club

Sábado 22, medianoche. 12 y 15 euros. Fiesta electrónica de Pure Works y Asa People (Holanda).

-44 Dealers

Savoy Club

Sábado 22, medianoche (dos pases). R&B y blues (Madrid).

-Sylvain Woolf

Colorado Beer & Drinks

Sábado 22, 00.30 horas.

-Fernando Valverde

Memphis Live Music

Sábado 22, 1 am. Wavve Disko.

-Body & Soul

Savoy Club

Domingo 23, 13.30 horas. Soul.

Oviedo

-Derrame Rock School

Espacio Estilo

Jueves 20, 17.30 horas. Concierto de fin de curso.

-Mingote

Clandestino

Jueves 20, 21.30 horas. Folk, country, alternativa.

-Chino El Indio y Gary Parfitt

Gong Galaxy

Jueves 20, 21.30 horas.

-MDE Click/Al Rias Squad/North Frames/Batalla de gallos

Sir Laurens

Viernes 21, 20.30 horas. 10 y 13 euros. Hip hop.

-The Black Panthys Party/Plastic Hammers

Lata de Zinc

Viernes 21, 21.30 horas.

-La Cosa Nostra

Clandestino

Viernes 21, 21.30 horas.

-Panorama Desolador

La Salvaje

Viernes 21, 22 horas. 3 euros (con fanzine). Rock-blues.

-Sara Cangas

La Casona de la Montaña

Sábado 22, 13.30 horas.

-Anal Hard/La Inquisición

La Salvaje

Sábado 22, 21 horas. 9 y 12 euros. Hardcore.

-Gansos Rosas

Lata de Zinc

Sábado 22, 22 horas. 12 y 15 euros. Homenaje a Guns´n´Roses (Madrid)

-René Rana/Pablo Elosúa

Clandestino

Sábado 22, medianoche. Soul, garaje, r&b y boogaloo.

-Sr nº 8

Gong Galaxy

Sábado 22, medianoche. Sesión dj.

Avilés

-Código Morsa

Plaza de Carlos Lobo

Jueves 20, 20 horas.

-Cuarteto Arpeggio

Le Garage

Viernes 21, 20 horas. Fiesta de octavo aniversario.

-The Classic Rock Band

Sabugo

Viernes 21, 20 horas.

-Héctor Tuya

Le Mystic

Viernes 21, 20.30 horas.

-Sound Ever

Plaza de Carlos Lobo

Viernes 21, 21 horas.

-Guateque Experience

Le Garage

Viernes 21, 23.30 horas. Fiesta octavo aniversario.

-Havanna Blue

Plaza de Carlos Lobo

Sábado 22, 21 horas.

-La Movida

Le Garage

Sábado 22, 23.30 horas. Fiesta octavo aniversario.

-David Líneas & Pablo Posession

Don Floro

Domingo 23, 13 horas

Siero

-Sonámbulos

Tierra Astur, Colloto

Jueves 20, 22 horas. Concierto-espicha.

-Nacho Álvarez

Fnac, Intu Asturias

Sábado 22, 20 horas. Acústico.

Llanes

-Marco Martínez Trío

Casino de Llanes

Jueves 20, 20 horas. Jazz.

Mieres

-Jorge Colsa & Gema Bravo

7 Pecados

Viernes 21, 20 horas.

Morcín

-Sara Cangas

La Foz de Morcín

Viernes 21, 21 horas.

Valdés

-Anabel Santiago

Merás, Luarca

Viernes 21, 00.30 horas.

Pravia

-Tercera semifinal del Concurso FestiAMAS

Plaza Conde Guadalhorce, Pravia

Sábado 22, 20 horas. Actuarán Medidas Preventivas, Indomables, Frijoles y Gente Terrible.

Gozón

-The 44 Dealers

La Trastienda, Luanco

Domingo 23, 13.30 horas. Blues (Madrid).

Piloña

-Sara Cangas/Fran Juesas

Hotel Piloñés, Infiestu

Domingo 23, 13 horas.