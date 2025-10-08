El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presentación del encuentro musical avilesino de este viernes. PABLO NOSTI
El talento musical más joven se da la mano en una nueva edición de 'Avilés suena bien'

Cinco formaciones asturianas actúan este viernes, 10 de octubre, en la plaza de Pedro Menéndez entre las 18 y las 23.30 horas con conciertos de rock y pop

L. L. P.

AVILÉS.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:23

El talento joven volverá a llenar la calle en Avilés este viernes de la mano de 'Avilés suena bien', la cita musical que desde 2017 organiza el Ayuntamiento para que jóvenes artistas hagan gala de su talento musical.

La plaza de Pedro Menéndez será el escenario, un año más, de conciertos gratuitos de cinco formaciones asturianas. Tangerine, Belekate, Alex Abati, Glutemato y Flor de Vino serán los encargados de poner ritmo desde las 18 hasta las 23.30 horas a la zona, que se convertirá en epicentro del rock, el indie y el heavy metal, pasando por el pop y el punk.

Raquel Ruiz, concejala de Juventud, presentó ayer la nueva edición de esta cita que busca «generar espacios el talento juvenil». El festival, de carácter gratuito, sirve además como «escaparate privilegiado para que los y las jóvenes artistas puedan mostrar su música en un entorno profesional y con los medios técnicos necesarios».

La edil estuvo acompañada de varios integrantes de algunos de los grupos como Glutemato, un trío de rock alternativo que aborda desde temas sociales hasta historias más personales, y Flor de Vino, una banda formada en Gijón cuya vocalista, Alba Bolaño, es vecina de Llaranes.

«No ha sido hasta poco después de mudarme que conseguí formar este grupo y la verdad que estoy muy contenta de venir aquí a actuar. Llevamos un añito y poco y está complicado encontrar fechas en algunos sitios, sobre todo sin hacer versiones. Estamos muy ilusionados de venir y tenemos muchas ganas de ver al resto de grupos», destacó Bolaño.

La 'girlband' avilesina Balekate, que versiona canciones que van desde los años 80 hasta la actualidad; los cuatro jóvenes de Tangerine y la cantautora Alex Abati, quien mezcla canciones populares con repertorio propio, completan el cartel de la cita.

«El hecho de que la programación sea tan variada en estilos demuestra que hay una enorme diversidad artística en la ciudad y sitio para todos los gustos y sensibilidades», destacó la edil de Juventud, quien señaló que «es un orgullo ver cómo muchas de las bandas que han pasado por este escenario continúan creciendo y ganando presencia en el panorama musical asturiano».

