«Las ballenas son ejemplo de cómo deberían ser los seres humanos» La neozelandesa Nan Hauser estará en Gijón este sábado. / E. C. La bióloga Nan Hauser fue salvada por un cetáceo del ataque de un tiburón en un vídeo que se hizo viral. Mañana participa en el congreso Glackma en Gijón KAY LEVIN Viernes, 22 febrero 2019, 11:33

Es protagonista en infinidad de películas de National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel y Smithsonian. Preside el Centro para la Investigación y Conservación de Cetáceos y es 'embajadora de la Tierra'. Pero la bióloga marina Nan Hauser, que desarrolla su labor en las islas Cook, es más conocida mundialmente por un vídeo que se hizo viral en 2018: el de una ballena salvándole la vida, sin ella saberlo, frente al ataque de un tiburón. La grabación tiene 90 millones de visualizaciones. Un episodio que, para la neozelandesa, demuestra que estos animales son «un ejemplo de altruismo para los seres humanos». Esto, además de sus treinta años de trabajo bajo el agua, es lo que explicará en su ponencia en el Congreso Glackma, que reúne en la Laboral de Gijón a científicos, aventureros y documentalistas este fin de semana.

-Lleva más de tres décadas investigando el mundo submarino, ¿qué ha visto que haya cambiado en los mares en este tiempo?

-En todos estos años de estudio he visto muchos cambios en la vida marina que me causan gran preocupación. Con los océanos cada vez más calientes, vemos morirse a muchas especies e incluso los arrecifes, antes florecintes y coloridos, ahora están mayoritariamente muertos. Ya no veo tantos animales bajo el agua como solía ver en el pasado, y en cambio se ven diferentes especies que no solían estar por estas latitudes.

-¿Cómo ve hoy día la relación del ser humano con el mar y sus ecosistemas?

-Necesitamos tenerle mucho más respeto. Creo que una vez que la gente tome conciencia de la importancia de mantener la salud del océano, se darán cuenta de lo fundamental que es para la vida misma. Siento que hay una desconexión cada vez más profunda entre las personas y los mares. Debemos encontrar esa armonía, más allá del interés económico, alimentario o farmacéutico en el mar.

-En estos años habrá presenciado algunos efectos del cambio climático en los océanos.

-Durante seis décadas he sido testigo de cambios impresionantes en los océanos y, más recientemente, de las consecuencias del cambio climático. He visto cómo ha modificado la vida de los animales marinos. Lo que más me ha llamado la atención es que las ballenas ya no tienen la salud de antes. Ya no son tan robustas y suelen tener varias infecciones en la piel. Ahora, además, la temporada de migración de las ballenas ha cambiado: el último año llegaron un mes y medio más tarde que de costumbre. Estos cetáceos no comen durante los 6 u 8 meses en que migran, y parece que ahora pasan más tiempo en la Antártida, donde se alimentan de krill y arenque, porque las reservas de estas especies se han debido desplazar por el cambio drástico de la temperatura del agua y tienen que buscarlas.

-¿Cuáles son los principales riesgos para la vida marina que ha detectado y qué soluciones se podrían aplicar?

-Hay ballenas que son especialmente vulnerables al cambio climático, como las que viven todo el año en aguas árticas, donde les afecta más. Están sufriendo un perjuicio para su salud y su supervivencia al cambiar los patrones de vida por este fenómeno. El cambio climático presenta varios riesgos para la vida marina actualmente, debemos prestar atención a los signos de calentamiento y actuar adecuadamente. De lo que la gente no se da cuenta es de que las ballenas sirven como bioindicadores del cambio climático: ¡lo que les pasa a ellas al final nos pasará a nosotros! No podemos ser arrogantes y pensar que no somos responsables por lo que está ocurriendo. No podemos ser vagos en cuanto a hacer cambios en nuestro estilo de vida, debemos adoptar gestos sencillos en la vida diaria que ayudan mucho, como reutilizar, reducir el consumo y reciclar o ser más conscientes de nuestra huella de carbono; plantar árboles a usar el transporte público o la bici, decir no a los clorofluorocarbonos (gases de efecto invernadero presentes en algunos productos de consumo), usar aparatos eficientes y presionar a los políticos.

-El vídeo en el que una ballena la protege de un tiburón, ¿qué impacto ha tenido en la gente?

-Creo que la sociedad está empezando a ver que las ballenas tienen un comportamiento altruista, son un ejemplo de cómo deberían ser los seres humanos. No entendemos las mentes de estos animales, pero sabemos que su inteligencia está más allá de lo que creíamos. Por ello debemos aprender cuán importante es el mar antes de que lo destruyamos y contaminemos. Tenemos una oportunidad de tomar el control de esta crisis climática: unamos fuerzas antes de que sea demasiado tarde.