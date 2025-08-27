El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El elenco de 'Carretera de Avilés', en el Niemeyer. J. C. ROMÁN
'Carretera de Avilés: El viaje' se estrenará en diciembre en el Centro Niemeyer de Avilés

La segunda parte de la trilogía de zarzuela se subirá a las tablas del centro cultural el día 20 con entradas ya a la venta

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:02

'Carretera de Avilés' es uno de los temas más populares del cancionero asturiano. Se transformó en zarzuela de la mano de Béznar Arias y el éxito ha sido tal que será una trilogía. La segunda parte, 'Carretera de Avilés. El viaje', se estrenará en el Centro Niemeyer el próximo 20 de diciembre, con guión y dirección del propio Arias, que firma los textos junto a Santiago García Castañón, y un reparto nuevamente encabezado por el tenor Emilio Menéndez y la soprano Paula Lueje. Contará además con la participación de l centro de danza Teressa Tessier, el grupo de canto Amigos de Miranda, Sabugo, '¡tente firme! y Amigos de la Danza Prima.

En la zarzuela confluyen confluyen la canción asturiana y la lírica, la tonada y la danza asturiana, las voces corales y la dramaturgia para contar la historia de unos enamorados avilesinos, que hacen de su azarosa vida una historia de amor y de supervivencia «durante una de las etapas más sombrías y a la vez más entusiastas de la vida de los avilesinos y asturianos, la emigración a Cuba».

El escenario del Niemeyer se volverá a convertir estas Navidades en la plaza de España y sus calles adyacentes para contar una historia que es la de todos, en la que se recuerda la hambruna, los intentos por eludir el servicio militar, los conflictos bélicos carlistas, coloniales y marroquíes, la marcha de tantos primogénitos a América después de que sus padres hubieran empeñado todos sus bienes para pagarles el billete de ida con la esperanza de que se labraran un futuro mejor del que les esperaba si se quedaban en Avilés.

Las entradas ya están a la venta al precio de dieciocho euros , que se reducen a quince para los socios del Club Cultura, aunque este descuento está limitado a un máximo de doscientas localidades.

La función será el sábado 20 de diciembre, en vísperas de las fechas navideñas, a las ocho y media de la tarde

