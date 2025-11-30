Siero acoge un concierto-tributo a Il Divo

José Burbón, de la empresa promotora del concierto; la concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos; e Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura.

El trío Trivox protagonizará el 'Style Il Divo Tributo', un espectáculo musical que tendrá lugar el 12 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

Trivox ofrecerá una velada centrada en el repertorio del reconocido cuarteto Il Divo, con versiones de algunos de sus grandes éxitos, como 'My Way', 'The Music of the Night' o 'Don't Cry for Me Argentina', fusionando pop lírico y elementos operísticos.

Las entradas, con un precio de 22,50 euros, ya están a la venta, tanto online como de forma presencial en la Casa de Cultura de La Pola, que abre de lunes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 11 a 13 horas. El día de la función, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del concierto.

Trivox, integrado por Jorge Páez, Javier Robles y Matías Nilsson, ha cosechado una notable acogida en sus actuaciones por diferentes puntos del país gracias a su calidad vocal y a la versatilidad de su propuesta. Su participación en las Antenas de Oro 2018 contribuyó además a consolidar su prestigio dentro del panorama musical.