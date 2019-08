«Me creeré el éxito de Rosalía si veo que la escuchan en coches tuneados» Antonio Luque es el vocalista de Sr. Chinarro desde 1990. / JORDI SANTOS El vocalista de Sr. Chinarro, Antonio Luque, actúa este viernes en el ciclo 'Los Rincones del Botánico', donde celebrará el 25 aniversario de su primer álbum GUILLERMO MAESE Gijón Viernes, 30 agosto 2019, 11:30

En 1990 se escuchó por primera vez en la radio y en 1994 publicó 'Sr.Chinarro', su primer albúm. Tras treinta años en la industria, Antonio Luque (Sevilla, 1970) sigue componiendo la totalidad de sus canciones donde la melancolía y el amor brusco, con las metáforas siempre presentes. Indie sí, pero también veterano. Esta noche llega al Jardín Botánico de Gijón, dentro del ciclo 'Los rincones del Botánico', a las 22.30 horas.

–Hace tiempo ya de la elección, pero ¿por qué Sr. Chinarro?

–Sí es verdad que hace mucho tiempo (ríe). Teníamos veinte años y pensábamos en aquel actor secundario que salía en Los Payasos de la Tele, siempre me ha parecido que la gente que se sube al escenario tiene la voluntad de satisfacer al público lo más rápido y fácil posible. No somos mejores que los payasos.

–Ha tenido muchos músicos acompañándole durante toda su carrera, pero solo usted se mantiene estable en el grupo. ¿No le convenció ninguno?

–Son circunstancias de una larga carrera, no ha sido un camino fácil. En cada disco todos los músicos han dejado su huella.

–Ahora todo se cuantifica. En Spotify le salen 45.000 oyentes mensuales. ¿Son suficientes?

–Es sabido que no solo en la música, sino en la vida en general, todo el mundo quiere más y no se da por satisfecho. Yo ahora no me quejo, podría haber tenido más y mejor pero estoy cómodo con el papel que tengo en la industria musical.

–Su canción más escuchada es 'Una Llamada a la Acción', ¿Cree que es su mejor tema?

–No es de los peores por lo menos. Está claro que el mensaje de la canción caló entre la gente. «Habrá que hacer el amor» dice la canción, pues claro que hay que hacerlo, pero mis canciones, y esta también, tienen doble sentido. También me refería a reformularlo, no solo a follar.

–Spotify recomienda artistas relacionados «si te gustó tal artista probablemente te guste éste». ¿Quiénes le gustaría que apareciesen a su lado?

–Curioso (ríe y se le oye teclear al otro lado del teléfono), ¿lo miramos?

–Yo ya lo sé, pero le dejo que lo descubra...

–Venga a ver que sale, no me digas nada. Salgo con La Costa Brava, Los Planetas y Nacho Vegas. No está mal, podría ser peor. Buenos compañeros y maestros.

–Sacó su primer disco en el 94 y su primer concierto fue en el 90. ¿Qué recuerda?

–De las cosas que recuerdo con más ilusión fue la primera vez que me escuché en la radio. No te sé decir ahora mismo qué cadena era, pero fue en un programa que se llamaba 'Ventana al pop', luego salí en Onda Cero y Radio3. Para mí fue el principio de todo.

–¿Ha vivido o ha sobrevivido a la música?

–Hasta el 2000 no empecé a dedicarme profesionalmente a la música. Quedé en el paro en mi otro trabajo. Desde entonces sigo viviendo de ella, no gasto mucho porque el dinero no creo que sirva para mucho más que para pelearse.

–¿Está en el punto de su carrera que siempre imaginó?

–Cada disco he intentado hacerlo distinto. Al final la diferencia entre el pop y el rock es un pedal de distorsión que vale 40 euros.

–Esta semana Rosalía ganó dos premios MTV Music Awards, ¿le gusta su estilo?

–Su talento es innegable, canta bien, baila bien y es muy guapa. Me alegro por ella, pero a mí no me gusta.

–¿Va a ser la referencia?

–Sí ahora el oyente medio escucha discos como el de ella está claro que sí. Yo no me lo creo, en España no creo que se escuche tanto. Me creeré su éxito cuando vea que pasa un coche tuneado escuchándola. Hay mucho marketing.

–¿Qué les espera a sus fans en el concierto de Gijón?

–Voy solo con la guitarra, un espectáculo humilde para disfrutar de la esencia de mis canciones.