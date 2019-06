La agenda musical de este fin de semana en Asturias Estas son las principales citas musicales que tendrán lugar los próximos días en la región JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 13 junio 2019, 09:19

Gijón

-Premonition

Savoy Club

Jueves 13, medianoche. Rock.

-Voodoo Grass

Páramo Bar

Viernes 14, 20 horas.

-Roi Méndez

Acapulco

Viernes 14, 21 horas.

-Fiesta de presentación del colectivo audiovisual La Caída

Caja de Músicos

Viernes 14, 22.30 horas. JPEGr & Chotawa, Alcedo atthis, Undulatus IV y MKBT_4K.

-Little John

Lanna Club

Viernes 14, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-A3 Rock

Savoy Club

Viernes 14, medianoche. Rock.

-Los Mendezcatos

Colorado Beer & Drinks

Viernes 14, 00.15 horas. Rock.

-Luis Velasco

Memphis Live Music

Viernes 14, 1 am. The last resort.

-Jerónimo Granda

Páramo Bar

Sábado 15, 20 horas.

-Animal Scrape/Narwhale

Memphis Live Music

Sábado 15, 22 horas. 6 euros. Rock.

-Vintage Trouble

Albéniz

Sábado 15, 22 horas. 18 euros (anticipada). Blues- rock, R&b, soul (EEUU) .

-Joan Carballo & Os Imperfectos

La Caja de Músicos

Sábado 15, 22.30 horas. Folk-rock (Galicia).

-Black Devil Disco Club/Ohmios Records Soundsystem/Manglés

Lanna Club

Sábado 15, medianoche. 12 y 15 euros. Fiesta electrónica La Cara B Iluminada.

-Los Brioles

Savoy Club

Sábado 15, medianoche (dos pases). Rockabilly (Barcelona).

-Robbie & the Savoy Rumblers

Acapulco

Sábado 15, 00.30 horas. 8 y 10 euros. Rock and roll, swing, blues…

-La Gringa de Cuernavaca

Colorado Beer & Drinks

Sábado 15, 00.30 horas.

-Russian Roulette/Krank Skill

Memphis Live Music

Sábado 15, 1 am. Noche de techno.

-Los Brioles

Savoy Club

Domingo 16, 13.30 horas. Rockabilly (Barcelona).

Oviedo

-Pequeño Club Imposible

Clandestino

Jueves 13, 21.30 horas.

-The Riven

Gong Galaxy

Jueves 13, 21.30 horas. 7 euros. Heavy, rock (Suecia).

-Meltdown/Awake The Dreamer/WTWAB/Sydius

Lata de Zinc

Viernes 14, 20.30 horas. Metal, hardcore.

-Diego Carrera

La Cantina

Viernes 14, 21.30 horas.

-The Sountants

Gong Galaxy

Viernes 14, 22 horas. 5 euros. Soul, rock, funk y blues.

-El Velcro/Telekommando vj

La Salvaje

Viernes 14, 22 horas. 3 y 5 euros (con fanzine). Spokenword electrónico y visual en asturiano.

-Laura García

Sir Laurens

Viernes 14, 22.30 horas. 10 y 13 euros. Rock, blues, soul.

-Dj Pícaro

Clandestino

Viernes 14, medianoche. Indie, disco, synthpop…

-La Soga del Muerto/Ochobre/Infección

Gong Galaxy

Sábado 15, 20 horas. 6 euros. Punk-rock.

-Tzetze/Alpiste

La Salvaje

Sábado 15, 21 horas. 6 euros.

-Dj Kichenette/Sabino Stanley

Clandestino

Sábado 15, medianoche. Indie, pop, brit, soul & mod.

-Juan Carballo & Os Imperfectos

Lata de Zinc

Domingo 16, 13.30 horas. Folk-rock (Galicia).

Avilés

-Pablo Valdés

Le Mystic

Jueves 13, 20.30 horas.

-Parrots

Calendoscopio

Jueves 13, 22 horas.

-La Movida

Merlot

Viernes 14, 21 horas.

-Berto

Plaza de Carlos Lobo

Viernes 14, 21 horas.

-Luis Delgado

Santa Cecilia

Viernes 14, 21 horas. 'Viajes sonoros'.

-Cuentos para Ana

La Morena

Viernes 14, 21 horas.

-Wild Whishper

Route 66

Viernes 14, 21 horas.

-La Cosa Nostra

Le Mystic

Viernes 14, 23.30 horas.

-MBolados

Le Garage

Viernes 14, 23.30 horas. Versiones de rock.

-Swing Taxi

Don Floro

Viernes 14, 23.45 horas. Versiones con toque rockabilly.

-Jorge Colsa y Gema Bravo

Lord Byron

Sábado 15, 20.30 horas.

-Fontoria

La Estación

Sábado 15, 21 horas.

-La Movida

La Escuelina

Sábado 15, 21 horas.

-The Classic Rock Band

Plaza de Carlos Lobo

Sábado 15, 21 horas.

-Silvidos & Gemidos

Le Mystic

Sábado 15, 23.30 horas.

-Código Morsa

Le Garage

Sábado 15, 23.30 horas. Rock.

Siero

-Sonámbulos

Tierra Astur, Colloto

Jueves 13, 21.30 horas. Concierto-espicha.