La cultura cuir toma Arriondas en el Descenso LGTBIQ+ del Sella

Este fin de semana, la localidad asturiana se convierte en epicentro de la diversidad con la celebración de la Romería Cuir y el V Descenso del Sella LGTBIQ+, una cita que ha superado todas las expectativas: más de 500 personas participarán en un evento que mezcla deporte, cultura, tradición y activismo, y que por primera vez ha agotado todos sus abonos.

La bajada del Sella, actividad central del programa, se convierte este año en un homenaje a la escritora Gloria Fuertes, símbolo de ternura, irreverencia y resistencia. Pero el evento va mucho más allá del cauce del río: es una declaración de intenciones. «Es el espacio de convivencia y socialización que nos hubiera gustado tener en nuestra adolescencia y juventud», afirman desde la organización, que busca ofrecer una alternativa al ocio tradicional, lejos de bares y discotecas, y reivindicar el deporte como refugio frente a la lgtbifobia.

📊 Según el informe ADI LGTBI+ 2023, dos de cada tres personas del colectivo han sufrido homofobia en el deporte, especialmente durante la adolescencia. Por eso, espacios como este se vuelven vitales para visibilizar otras formas de ocio y construir comunidad.

La programación cultural y artística es otro de los pilares del evento, con nombres como Inés Hernand, Nerea Pérez de las Heras, Queebith, Svsto, Xispazo y las djs Ldlove y Killaphonía. También habrá debates sobre temas como el 'chemsex', entrevistas con autores como Christo Casas ('El Power Ranger Rosa') y testimonios como el de un joven refugiado palestino.

La diversidad geográfica también marca esta edición: más del 80% de los asistentes vienen de fuera de Asturias, con presencia de comunidades como Madrid, Valencia, Andalucía y Navarra, además de Portugal, Alemania y Francia. El camping Sella ha colgado el cartel de completo y los alojamientos de la zona han visto cómo la ocupación se disparaba.

🏀 Entre las actividades, destacan rutas de senderismo, gymkhanas de juegos tradicionales, talleres de muñeira, conciertos, espacios de reflexión y, como novedad, un torneo de baloncesto 3x3.

«Tenemos algo de vértigo, pero también muchas ganas e ilusión», reconocen los organizadores, que insisten en mantener el carácter amable, sostenible y no masificado del evento.