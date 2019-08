¿Qué hacer este domingo en Asturias? Una de las actuaciones de piano de ediciones anteriores. Música, planes en familia, exposiciones y muchas más cosas en esta jornada IRENE B. CARRIL Sábado, 17 agosto 2019, 23:28

Festival de piano en Gijón

Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico

El Festival internacional de Piano de Gijón ofrece hoy un concierto homenaje a Clara Schumann. Estará realizado de la mano de los pianistas, nacionales e internacionales que forman parte de este festival, que continuará hasta finales de agosto. Ellos han querido volver a tocar las melodías de esta pianista y compositora con motivo de su 200 aniversario. No se podrá oír solamente la música de esta pianista, sino también la de sus coetáneos, conociendo los detalles de su vida. A la 1 de la madrugada, un autobús saldrá desde el recinto. Precio: 8 euros. Aforo limitado, entradas en el propio Jardín Botánico o en www.jbagijon.com.

Último día de Feria en Gijón

Hoy, durante todo el día, en Gijón

Hoy es el último día para disfrutar de la Feria de Muestras de Gijón. Abrirá sus puertas de 11 a 22 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro. Allí, diferentes empresas mostrarán sus productos, con el fin de darse a conocer. Además, se realizarán diferentes charlas y exposiciones. Precio:4 euros, para menores de 12 años el coste de la entrada es de 1,20. Los menores de 3 años podrán acceder de manera gratuita.

La Mar de Ruido, en Avilés

Hoy, a partir de las 21 horas, en Avilés

Hoy es el último día en el que se celebra La Mar de Ruido. Este ciclo de conciertos rock, indie y punk pone su broche final hoy a partir de las 21 horas, en el parque del Muelle de Avilés. Allí, tocarán los grupos Seguridad Social, tras 20 años de carrera llegan a Asturias con temas tan conocidos como 'Chiquilla', y Arizona Baby, exponentes del neofolk acústico y de la música indie-rock conocidos por canciones como 'Keep yourself yo yourself'.

Música

Música folclórica, en Gijón

Hoy, a las 11.30 horas, en las fiestas de Nuestra Señora de Contrueces, tendrá lugar una actuación del grupo folclórico El Xolgoriu, en la que ofrecerán diferentes cantos y bailes tradicionales.

Top Ones, en Gijón

Hoy, a las 13.30 horas, en el Savoy, tendrá lugar un concierto del grupo asturiano Top Ones. Entrada gratuita.

Folclore en la calle, en Oviedo

Hoy, a las 11.30 horas, en la plaza de la Escandalera, tendrá lugar un espectáculo de folclore de la mano de la banda de gaitas Xácara y del grupo folclórico La Inmaculada.

Teatro

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, tendrá lugar la última representación de 'Adiós Arturo', una obra de la compañía La Cubana, llena de comedia. Precio:entre 25 y 31 euros. Plazas limitadas, entradas en www.teatrojovellanos.com.

'Kooza', en Gijón

Hoy, a las 17 horas y a las 20.30, en el Muelle de la Osa, tendrá lugar el espectáculo 'Kooza', del Circo del Sol, en el que combinan acrobacias con su ingenio teatral. Precio: desde 44 hasta 149 euros.

Otros

Visita guiada al Pueblo de Asturias

Hoy, a las 12 horas, en el Museo Pueblo de Asturias, tendrá lugar una visita guiada en la que se conocerán todos los secretos del lugar además de descubrir el modo de vida de la sociedad tradicional. asturiana. Duración: 2 horas. Precio: Gratis con la entrada al museo, 2,50 euros, 1,40 euros entrada reducida.

'Xixón costa y rural', en Gijón

Hoy, a las 12 horas, saliendo desde Infogijón, en la Escalerona, se realizará una visita guiada en la que se recorrerá el arenal de San Lorenzo, desde la Escalerona hasta la desembocadura del río Piles. Duración:2 horas. Precio: 5 euros, todo lo recaudado se destinará al proyecto social 'Una ciudad para todos'.

Visitas guiadas, en Avilés

Hoy, a las 11.30 horas y a las 17, desde la Oficina de Turismo de Avilés, tendrá lugar una visita guiada por el casco antiguo de Avilés, en la que se descubrirá la esencia del pasado y el presente de la ciudad. Duración:120 minutos. Precio: 10 euros, los menores de 15 años la realizarán de manera gratuita.

Festival Aquasella, en Arriondas

Hoy es el último día en el que tendrá lugar el festival Aquasella, en Arriondas, esta despedida comenzará a las 12 horas y terminará a las 18, con la actuación de Chusso. Se realizarán diferentes actuaciones de música electrónica como la de Damian Martin y Chanin. Ruta a la fuente ObayaHoy, a las 16 horas, desde el Centro de Interpretación Sierra del Sueve, tendrá lugar una ruta, de poca dificultad, guiada hasta la fuente de Obaya, observando el nacimiento del río. Duración: 2 horas. Precio: 6,50 euros, los menores de 11 años pagarán 6 euros. Plazas limitadas, reserva previa en el 655 809 773.Recreación histórica, en GijónHoy, durante todo el día, en la Campa Torres, se realizará una jornada de recreación histórica. La Asociación Cultural Kérberos propondrá un viaje en el tiempo hasta llegar a un campamento de la legión romana para observar cómo era la vida. A las 11, 12, 13, 17 y 18 horas, se realizarán los pases. En caso de lluvia la actividad será cancelada. Duración: 1 hora. Precio: 2 euros, los menores de 6 años entrarán de manera gratuita. Aforo limitado, entradas en el propio museo.

Visita a la Costa Jurásica del Sueve

Hoy, a partir de las 19.15 horas, en el Centro de Interpretación del Sueve tendrá lugar una visita guiada en la que se descubrirá cómo se formaron las huellas. Dirigido para todos los públicos, se recorrerán 1,2 kilómetros. Duración: 1,5 horas. Precio: 4 euros. Plazas limitadas, reservas hasta las 18.30 horas llamando al 655 809 773.

En familia

'Ave parece, dinosaurio es', en el MUJA

Hoy, a las 13 horas, en el Museo Jurásico de Asturias, se realizará un taller en el que se conocerán los rastros que dejaron los dinosaurios, aprendiendo a distinguir sus huellas. Dirigido a niños a partir de 4 años. Duración: 45 minutos aproximados. Precio: 3 euros, entrada reducida 2,50. Aforo limitado, entradas llamando al 985 122 553 o en museojurasicoasturias.sacatuentrada.es.

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.

'Prehistoria en familia', en el Centro Tito Bustillo

Hoy, a las 16.30 horas, se realizará un taller en el que se elaborará una figura de arte mueble. Los menores deben estar acompañados. Precio: 2,50 euros.

Exposiciones

'I Love Lego' en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón

Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de Lego, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida, 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Siguiendo la vía', en Gijón

Hasta el 31 de diciembre, esta exposición estará en el Museo del Ferrocarril de Asturias. En ella se muestra un conjunto de fotografías aéreas que muestran el trazado del ferrocarril Vasco Asturiano. Horarios: de martes a viernes, de 9.30 horas a 18.30, fines de semana y festivos de 10 a 18.30 horas. Precio: 2,50 euros, 1,40 entrada reducida.

'La algodonera de Gijón', en El Llano

Hasta el 25 de agosto, en el Centro Municipal Integrado El Llano, tendrá lugar una exposición fotográfica en la que se muestra la memoria industrial del barrio de Gijón, La Calzada, con la fábrica La Algodonera. Horario: de lunes a sábado, de 8 a 22 horas, domingos de 8 a 15 horas. Gratuito.

'Bicis para la historia', en Oviedo

Hasta el martes, en la Sala de Trascorrales, tendrá lugar esta exposición en la que se realiza un recorrido histórico en el que se descubrirá la relación de Asturias con las bicicletas. Gratuito. Horario:de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas, domingos de 11 a 14 horas.

'Asturias en 3D', en Gijón

Hasta el 31 de diciembre, en el Museo Pueblo de Asturias, tendrá lugar una exposición audiovisual en 3D que muestra Asturias desde 1891 hasta 1936. Gratis. Horario: de martes a viernes de 10 horas a 19 horas, fines de semana de 10.30 a 19 horas.