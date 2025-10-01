El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Integrantes del coro Más que jazz de Gijón, organizador del Encuentro 'Mucho más que jazz'. E. C.
Tres coros participarán en el V Encuentro 'Mucho más que jazz' de Gijón

El coro Más que jazz, la Coral Oihartzuna y el Coro IES María Guerrero actuarán el sábado 4 de octubre en el Centro Municipal Integrado de Gijón Sur

E. C.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:39

El coro Más que jazz, de Gijón; la Coral Oihartzuna, de Muskiz (Vizcaya); y el Coro IES María Guerrero, de Villalba (Madrid) participarán el sábado 4 de octubre en el V Encuentro 'Mucho más que jazz' que se celebrará a partir de las 19 horas en el Centro Municipal Integrado de Gijón Sur, en Pumarín.

Este encuentro «pretende ser un referente en la música coral y musical de Gijón», señalan desde la agrupación gijonesa, que nació en el año 2012 en el Conservatorio de Música de la ciudad.

Dirigido por Víctor Calvo, Mas que jazz cuenta con un repertorio en el que, además de este estilo, se puede encontrar soul, gospel, swing y bossa nova.

La entrada al encuentro Mucho más que jazz es libre hasta completar aforo.

