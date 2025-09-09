La Fiesta de la Bicicleta de Avilés: el sábado 20 Será el colofón a la Semana de la Movilidad. Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas

El director de El Corte Inglés de Avilés, Luis Sarciada, flanqueado por los concejales de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y de Movilidad, Pelayo García.

Cristina Del Río Avilés Martes, 9 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

La XLIII Fiesta de la Bicicleta de Avilés se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre, con salida desde El Corte Inglés a las 10.30 horas y llegada a la Pista de la Exposición, y un año más contará con el exciclista profesional Chechu Rubiera como invitado especial. La inscripción es gratuita y se puede formalizar por medio de los códigos QR de los carteles hasta el 19 de septiembre, a las 22 horas.

Los concejales de Deporte y Movilidad, Juan Carlos Guerrero y Pelayo García, respectivamente, y el director de El Corte Inglés de Avilés, Luis Sarciada, han presentado esta mañana esta «fiesta del deporte y de la salud», como la ha definido el primero. Guerrero ha destacado el «fomento del deporte» que se persigue con esta iniciativa accesible para todo tipo de persona, siempre y cuando tenga una bicicleta.

En palabras de Luis Sarciada es «mucho más que una marcha en bici, es una fiesta de la movilidad sostenible». Él también ha destacado que es apta para cualquier edad y que está enfocada al disfrute en familia.

El recorrido, con salida desde El Corte Inglés, bajará por la calle de Buenavista, la AS-237, avenida de Asturias, carretera de Heros, AS-320 (carretera de La Plata), avenida Constitución, calle Marcos del Torniello, plaza del Carbayo, calle de La Estación, calle de Pedro Menéndez, plaza de la Merced, calle de La Cámara, plaza de España, calle Rivero, Gutiérrez Herrero, avenida Santa Apolonia, calle del Carmen, Santa Cecilia, calle Avilés, plaza Mayor de Llaranes (reagrupamiento), calle Gijón, calle Río Cares, calle Río Arlós (antiguo Hospitalillo de Ensidesa), calle Metalúrgicos, Parque Empresarial del Principado de Asturias, AS-238 (carretera de Luanco), avenida del Marqués de Suances, avenida de Cervantes, calle Rivero, plaza de España, La Cámara, calle Cuba, Jardines, Doctor Graíño, Francisco Orejas Sierra y Pista de la Exposición.

Las 500 primeras personas que se pasen por el control de salida recibirán una camiseta conmemorativa, así como el resguardo del número para el sorteo de diferentes regalos.