El FIMP lleva a Siero la mejor innovación y tecnología para disfrute de los más pequeños

Arranca hoy la Feria de Videojuegos, Ocio Digital e Industria Indie (FIMP) que llevará hasta Siero lo mejor de la innovación y tecnología para ... los más pequeños. Está dirigida a distintos niveles educativos, desde Infantil a Secundaria, y participarán 170 alumnos de los centros Xentiquina, Hermanos Arregui y Celestino Montoto. Esta tarde, sin embargo, cualquier interesado podrá acercarse a disfrutar de las actividades. El principal atractivo de esta edición es, como en los años anteriores, la gran variedad de talleres, que ofrecen una amplia selección de propuestas de aplicación de nuevas tecnologías a la educación.

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender, por ejemplo, sobre diseño 3D mediante la aplicación de Tinkercad, una funcionalidad de Autodesk, o de realidad aumentada, viajando a escenarios que simulan una apariencia real gracias a unas gafas VR que permiten explorar nuevos mundos con sonido ambiente incluido. En el taller 'Makey Makey' se van a utilizar las cualidades de un tipo de placa electrónica basada en Arduino para la creación de instrumentos musicales con materiales cotidianos que permiten, además, que los más pequeños creen sus propias melodías. Podrán también generar videojuegos Arcade a través de una plataforma de Microsoft y jugar con Vincibot, un robot con diferentes funcionalidades como efectos de sonido, luz y movimiento con 8 sensores, 21 sonidos de instrumentos musicales, matriz LED, estructura de luz LED RGB y dibujo preciso. Habrá más talleres y habrá también entretenimiento: una de las actividades más atractivas es el 'Drone Soccer', un juego en el que, pilotando un dron, se anotan los puntos al conseguir que pase por el aro del equipo contrario. Y en la misma línea estará también 'Leds Game', donde el suelo se convierte en un campo de juego a través de baldosas interactivas y luminosas que se activan al pulsarlas. Por último, se podrá también probar el Hado, el primer deporte de realidad aumentada del mundo que se juega en partidas de 80 segundos. Todo ello y mucho más, hasta mañana por la tarde.