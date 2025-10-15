El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un torneo de realidad virtual que tuvo lugar en la pasada edición de la feria. Pablo Nosti

El FIMP lleva a Siero la mejor innovación y tecnología para disfrute de los más pequeños

La de Videojuegos, Ocio Digital e Industria Indie arranca este 15 de octubre en la Plaza Cubierta de Siero con talleres infantiles dirigidos a distintos niveles educativos

I. Barea

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:05

Comenta

Arranca hoy la Feria de Videojuegos, Ocio Digital e Industria Indie (FIMP) que llevará hasta Siero lo mejor de la innovación y tecnología para ... los más pequeños. Está dirigida a distintos niveles educativos, desde Infantil a Secundaria, y participarán 170 alumnos de los centros Xentiquina, Hermanos Arregui y Celestino Montoto. Esta tarde, sin embargo, cualquier interesado podrá acercarse a disfrutar de las actividades. El principal atractivo de esta edición es, como en los años anteriores, la gran variedad de talleres, que ofrecen una amplia selección de propuestas de aplicación de nuevas tecnologías a la educación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  8. 8

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  9. 9 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias
  10. 10 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El FIMP lleva a Siero la mejor innovación y tecnología para disfrute de los más pequeños

El FIMP lleva a Siero la mejor innovación y tecnología para disfrute de los más pequeños