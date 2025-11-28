El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presentación de 'Las figurantas', ayer en el Ayuntamiento. P. UCHA

Función teatral solidaria contra el cáncer en la Casa de Cultura de Avilés

La Algarabía, grupo de teatro de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, representará 'Las figurantas' el miércoles 3 de diciembre

R. D.

AVILÉS.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:40

La Algarabía, grupo de teatro de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), representará el próximo miércoles, 3 de diciembre, la obra 'Las Figurantas'. Se trata de una función benéfica para recaudar fondos para continuar con la actividad de apoyo a personas enfermas y a sus familias, además de para la investigación de la enfermedad. La representación tendrá lugar a las siete de la tarde en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés y la entrada-donativo tendrá un coste de cinco euros. Las entradas están ya a la venta en la sede de la propia asociación y en la Casa de Cultura se venderán una hora antes de la función.

La obra se presentó ayer en el Ayuntamiento por el grupo teatral y con la presencia de la vicepresidenta de la asociación en Avilés, María Luz García, y la concejala de Cultura Yolanda Alonso. La primera puso en valor este taller de teatro «que nos viene muy bien para la memoria, para el día a día y también para que muchas personas enfermas que piensan que se para la vida vean que la vida sigue». Por su parte, la edil de Cultura animó a que el público acuda a la Casa de Cultura «para colaborar con un buena causa» y disfrutar de un espectáculo de calidad «porque tenéis un nivel muy bueno», dijo.

'Las figurantas' es una adaptación de 'Los figurantes' de José Sanchís Sinisterra. La adaptación es obra de la actriz asturiana Aída Valladares, que es también la directora de la obra, que ha dado un giro especial al texto para que sea interpretada sólo por mujeres.

