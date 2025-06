Gijón, cuna del rap: la ciudad acoge la Red Bull Batalla con 32 freestylers

S. V. Jueves, 5 de junio 2025, 19:16 Comenta Compartir

Asturias vuelve a ser el escenario escogido para erigirse como la cuna del rap. Y es que este sábado 7 de junio el recinto ferial Luis Adaro acogerá la Red Bull Batalla 2025, donde 32 freestylers medirán su talento para ver quién improvisa las mejores rimas. Entre ese puñado de talentos estará el profesional que le dé el relevo alasturiano Gazir, el vigente campeón internacional.

Gijón será la primera cita del prestigioso campeonato. Los 32 participantes competirán bajo el formato de batallas 'one to one' para hacerse con una plaza de la final nacional, que se celebrará el próximo 19 de julio en Barcelona, donde se coronará al futuro rey del freestyle español.

La ciudad acogerá a un jurado de élite compuesto por Saii, Piezas y C.Terrible, quienes elegirán a los seis mejores freestylers de esta fase tras valorar sus habilidades en improvisación, rimas, punchlines e ingenio. Sobre el escenario, DJ Verse marcará el ritmo de las batallas, mientras que la dupla de hosts Bekaesh y Claudinho harán vibrar al público y mantendrán la energía al máximo nivel en cada enfrentamiento.

¿Qué freestylers compiten en Gijón?

La batalla comienza para Bnet, Mike Shinobi, Fabiuki, SRK, Alambur, Mister Ego, Babi, Layto, Segrelles, Le33, Titus, Vivi, Botta, Tase, Ander2k, Navas, Dani VK, JDR, Viti, Martin, Nacho LCM, Doshka, JMD, Sozat, Adriana, Wyse Spiegel, Iban, Fossas, Owen, Jorge Mauro, Varo y Mibas. Estos talentos del rap improvisado se enfrentarán para hacerse con el podio de la regional asturiana. Solo los mejores lograrán una plaza en la Final Nacional de Red Bull Batalla, donde se podrán reunir con el resto de MCs clasificados en la segunda regional del 15 de junio en Málaga, y al podio del año anterior Alek, Baron y Mnak.

La cita, como veníamos diciendo será en el recinto ferial Luis Adaro, a partir de las 18.15 horas del sábado 7 de junio. La entrada es gratuita. La siguiente semifinal se celebrará en Málaga el 15 de junio.