God Save The Queen lleva su espectáculo a Avilés y Gijón

God Save The Queen, considerada la banda tributo a Queen más importante del mundo, actúa en Asturias a finales de este mes de octubre. El día 25 lo hará en el Centro Cultural Niemeyer de Avilés y el día 26, en el Gijón Arena. Ambos conciertos serán a las 20 horas.

El espectáculo de God Save The Queen recrea la energía, el sonido y la magia de Freddie Mercury y Queen en su mejor momento. «La puesta en escena, luces y vestuario transportan al público a los conciertos originales de la banda británica. No es solo un tributo: es un viaje en el tiempo a la época dorada del rock», afirma la formación, cuyo vocalista, Pablo Padín, es conocido también por su parecido a Freddie Mercury.

Con más de dos décadas de trayectoria, la agrupación ha actuado en más de 40 países, entre los que se cuentan varios destinos europeos, Estados Unidos y Japón.