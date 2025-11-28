El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El equipo de Guayominí, en el Festival de Almagro. E. C.

El 'Hamlet' que triunfó en Almagro llega a Oviedo

Patricia Rodríguez, Hugo Manso y Arantxa Fernández Ramos son los tres protagonistas del 'Hamlet' que este viernes puede verse en el Filarmónica de Oviedo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:30

Shakespeare es mucho Shakespeare y 'Hamlet' mucho 'Hamlet'. Y la versión de la compañía asturiana Guayominí Producciones que este viernes llega al Filarmónica de Oviedo es pequeñita en duración pero muy grande en todo lo demás. Patricia Rodríguez, Hugo Manso y Arantxa Fernández Ramos son los tres protagonistas del 'Hamlet' que el verano pasado triunfó en el Barroco Infantil de Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Es fresca y es gamberra esta versión de una hora de duración. Con siglos de distancia, la tragedia del príncipe danés mantiene su esencia y su peripecia pero se hace aquí muy diferente, adopta un tono de comedia. Patricia Rodríguez, actriz gijonesa curtida en la escena londinense, es quien dirige esta adaptación para todos los públicos con humor y sorpresas. «Es un 'Hamlet' irreverente, hacemos un poco lo que queremos», sostiene Rodríguez, que creó de forma conjunta con los actores la dramaturgia.

Pese al tono cómico, mantiene sus momentos de emotividad, de tragedia y juega al metateatro. Esos son los ingredientes de una pieza ligera, accesible para todos los públicos a partir de diez años. Es este viernes, 28 de noviembre, a las 19.30 horas, cuando se podrá ver. Las entradas cuestan 8 y 10 euros.

