La iglesia de la Inmaculada, en Gijón, recrea el origen del mundo a través de luz y música

Luces, música y proyecciones inundarán este jueves las paredes y los techos de la iglesia de la Inmaculada, situada en la avenida Hermanos Felgueroso. Se trata del espectáculo 'Génesis', creado por el colectivo artístico suizo Projektil y Fever. Una experiencia inmersiva y conmovedora que escenifica los primeros siete días de la creación del mundo.

El espectáculo se estrena este viernes, a las 17.45 horas, y contará con dos sesiones más a las 18.30 y 19.15. La previsión es que se repita todos los viernes, sábados y domingos hasta finales de noviembre. Las entradas tienen precios que oscilan desde 9,90 euros para niños hasta 14,90 para adultos. La duración del mismo es de media hora.

Un espectáculo único que se integra por completo en la iglesia. Toda su estructura ha sido medida, calculada y dimensionada para que las imágenes encajen con las proporciones del edificio. «Dependiendo del espacio se ajusta para que se aproveche cada parte del edificio», señala Gabriel Sirota, project manager de Génesis en el sur de Europa. Con este evento quieren que «se vea el espacio de una forma diferente» y, además evocar en el espectador «una sensación de relajación y de paz», señala Sirota.

Dividido en siete partes -los siete días de la creación- el espectáculo suma a sus proyecciones un acompañamiento musical que refuerza la inmersión del visitante y lo envuelve dentro de un viaje completamente inédito.

