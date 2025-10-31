El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Teatro Jovellanos. José Simal
Lo mejor del jazz se cita en Gijón

Por el Teatro Jovellanos pasarán del miércoles 5 al sábado día 8 Xavi Torres Trío, Emilio Ribera Quartet, Al di Meola y Catherine Russell

A. C. R.

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:52

Noviembre volverá a sonar a jazz en Gijón con una de las citas ya ineludibles de la ciudad, que más que un ciclo de conciertos –destacaba ayer el presiente de Divertia, Oliver Suárez– es «una oportunidad de conectar con los artistas y emocionarnos».

Desde el próximo miércoles 5 de noviembre al sábado 8 pasará por el Teatro Jovellanos un cartel de lujo, imposible de articular en otro marco que no sea Jazz Gijón.

Abrirá las actuaciones Xavi Torres Trío el miércoles, para dar paso el jueves a los asturianos Emilio Ribera Cuartet –a quienes ya pudo escucharse durante la presentación de ayer–, Al di Meola Trío el viernes y, por último, Catherine Russell el sábado.Además, durante todo el mes habrá programación paralela en los centros municipales de El Coto, Pumarín Gijón Sur, La Calzada y El Llano, además de en el Meidinerz Jazz Club. Por otra parte, el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto acogerá el martes 11 de noviembre a Pier Bruera Trío y el martes 3 de diciembre, a Macchia-Hager Collective.

