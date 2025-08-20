Pravia disfrutará de sus Jornadas de Teatro del 26 al 31 de agosto Todas las obras se representarán en el Auditorio José Barrera, la entrada es gratuita y todas comenzarán a las nueve de la noche

Alejandro L. Jambrina Avilés Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:19

El martes de la próxima semana, 26 de agosto, se inaugura la XXXVIII edición de las Jornadas de Teatro Municipales de Pravia, que se prolongarán hasta domingo 31, respetando así la fiestas del bollo de Somao del lunes.

A lo largo de toda la semana, el Auditorio José Barrera de la villa acogerá representaciones teatrales de obras de compañías asturianas, de todos los géneros, con acceso gratuito y apto para todos los públicos.

El programa lo presentaron ayer en el ayuntamiento en alcalde de Pravia, David Álvarez, y la concejala de Cultura, Carolina Fernández. Según explicarón, las jornadas comenzarán con la compañía Teatro Carbayin, que representará la obra de teatro costumbrista 'El Disparate, el martes 26 de agosto.

El miércoles 27 los componentes de Padre Coll representarán 'Más P´Alla que P´acá' y les seguirá el turno del grupo teatral MDM, pura comedia viva e interactiva que mostrará en Pravia su último número, 'El Mentiroso'.

El viernes 29 le tocará el turno a una de las compañías más conocidas de la región, Teatro Kumen, con su obra 'Tartufo Play'. El Teatro el Hórreo actuará el sábado 30 con la obra 'Porque lo Digo Yo', y cerrarán las jornadas, el domingo 31, un clásico de las jornadas teatrales pravianas, que no puede faltar como es Teatro Selena, del concejo vecino Soto del Barco, muy querido en nuestro concejo, con la obra 'Ciao Amore o Adiós Babayo'.

Todas las actuaciones que forman parte de la programación de las jornadas tendrán lugar en el Auditorio José Barrera y todas comenzarán a las nueve de la noche.La entrada es gratuita hasta que se complete el aforo del auditorio, como viene siendo habitual en las ediciones anteriores.

«Pravia presume de seguir siendo un referente cultural a nivel regional, incrementando año tras año una media que supera ampliamente el centenar de actuaciones en la programación anual del consistorio praviano. Animamos a todos los pravianos, y visitantes, a acompañarnos en la semana del Teatro por antonomasia en Pravia», destcaron durante la presentación el alcalde David Álvarez y Carolina Fernández, la concejala de Cultura del concejo.