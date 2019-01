¿Qué hacer este lunes en Asturias?

De la Catedral al Prerrománico

Hoy, la Catedral permite visitas de 10 a 13 y de 16 a 17 horas, en la plaza Alfonso II el Casto

Siempre es un buen día para visitar la Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo, o sea, la Catedral de estilo gótico localizada en la capital. El visitante podrá pasear por ella y conocer un poco de la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la región. La Cámara Santa, la torre, el claustro y el retablo mayor son algunos de sus elementos más destacables (entrada general con audioguía, 7 euros). Y, de paso, se pueden descubrir las maravillas del Prerrománico: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco son algunas de las mejores opciones para completar la jornada.

'Los Caprichos' de Goya

Hasta el 23 de marzo, en las salas 1 y 2 del Valey de Castrillón. Hoy, de 9 a 22 horas

'Los Caprichos' son una obra cumbre dentro del arte español de todos los tiempos. Compuesta por una serie de ochenta grabados, representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero. Se pueden ver durante todo el invierno en las salas expositivas del Valey. Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas y sábados de 11 a 14 y de 17 a 20. Gratis.

Presentación poética en Gijón

Mañana por la tarde, a las 19.30 horas, en la Fundación Alvargonzález (Cimavilla)

Presentación del libro de poemas 'Ikiru', obra de Carolina Sarmiento con ilustraciones de Carlos Rivaherrera. Acompaña a los protagonistas el poeta y colaborador de EL COMERCIO Miguel Mingotes. Organizan el acto la Fundación Alvargonzález (que presta su sede del número 11 de la calle de Óscar Olavarría) y Gravitaciones Editorial de Poesía. Colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO. Gratis.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo

Hoy, 18 horas, en la Biblioteca Ventanielles, narración oral de cuentos para bebés titulada 'Bigotes Cazarratones'. A la misma hora, pero en la de Pumarín-Teatinos, los niños descubrirán 'El puchero de la señora Emilia'. Ambas son gratuitas.

Talleres infantiles en Ribadesella

Hoy, de 16.30 a 17.30 horas, en la casa de cultura riosellana, los niños de 4 a 12 años pueden participar en un taller en el que harán cohetes con pajitas. Mañana, la sesión se centra en los puzles.

Gastronomía

Cazuelas gourmet en Laviana

Una quincena de establecimientos hosteleros de Laviana participa en las VI jornadas Cazuelas del Gourmet. Sirven sugerentes elaboraciones. Precio: 3 euros.

Literatura

Presentación en Gijón de 'Una cumbia sobre la tumba del traidor'

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, presentación de la novela 'Una cumbia sobre la tumba del traidor', de Miguel López García. Es un proyecto trans-media. Tanto de este como de las rutas literarias surgidas a partir de la obra se hablará hoy. Entrada gratuita.

Cine

Ciclo 'Coses de músicos', en Gijón

Esta tarde, a las 19 horas, en la sala de conferencies del Antiguo Instituto de Gijón, la Escuela de Música Tradicional La Quintana cumple veinte años de actividad en Gijón organizando el ciclo 'Coses de músicos'. El sociólogo Constantino García Noval ofrece la chala titulada 'Saliendo a escena... ¿Qué significa ser visto?'. Entrada gratuita.

Otros

¿Miedo de hablar en público? Le ponen remedio en Gijón

Hoy y el próximo lunes por la tarde, a las 20 horas, en el aula 6/7 del Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón-Sur, reunión del club de oratoria Toastmasters. Una sesión es en inglés y la otra, en castellano.

Taller RCP y obstrucción de vía aérea, en Oviedo

Hoy, a las 18 horas, en el Centro Social El Llano, ofrecen un taller de RCP y obstrucción de vía aérea por cuerpos extraños.

Exposiciones

Del Bellas Artes a La Caridad

La pinacoteca de Oviedo (calle Santa Ana, 1-3) alberga varias muestras temporales estos días, además de su gran colección permanente. Están abiertas 'Artes industriales y decorativas' y 'Portrait'. Ambas estarán hasta el 17 de febrero. Horario: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20, y domingos y festivos de 11 a 14. La entrada es gratuita. Hasta el próximo 27 de enero se puede ver la muestra 'Estampas de Francisco de Goya en el Museo de Bellas Artes' en el Complejo Cultural As Quintas de La Caridad.

La historia de Ensidesa se muestra en Ribadesella

Hasta el 31 de enero, en la casa de cultura riosellana, se muestra 'Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante'. Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14.

Homenaje a Aida Fresno en Gijón

En el CMI Pumarín Gijón-Sur hay una exposición que homenajea a la pintora Aida Fresno, muy vinculada a la asociación de vecinos de Nuevo Gijón y fallecida en noviembre de 2017. Se pueden ver acuarelas, pastel, acrílicos y muchos óleos hasta el 3 de febrero. Gratis.

La vivienda social obrera, en Gijón

Hasta el 31 de marzo, en la Ciudadela de Celestino Solar. «Lo general es que los pobres ocupen casas exclusivamente destinadas y construidas para ellos». Así definía el ingeniero Fernando Arenal en el informe realizado por el Ateneo de Gijón 'Datos para el estudio de la Cuestión Social', de 1885, el tipo de viviendas en las que habitaban las clases populares gijonesas. En esta muestra puede verlo. Gratis.

Dos muestras en Laboral

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón) acoge la II muestra Lab<20 y 'Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade]', proyecto de Mario M. Martínez. Horario general del centro: miércoles, jueves y viernes de 10 a 19 horas y sábados, de 12 a 19. Entrada: dos euros. Los miércoles es gratis.

Historia local, en Gijón

'Gijón bajo las bombas / Xixón so les bombes', la exposición sobre el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire entre el verano de 1936 y octubre de 1937 vuelve a exponerse en la Biblioteca Jovellanos de la ciudad. Horario: de lunes a viernes de 9 a 20.45 horas, sábados de 10 a 13.45 y de 16 a 19.45 y domingos y festivos de 10 a 13.45 horas. Hasta el 31 de marzo. Entrada gratuita.

La Asturias del pasado siglo se expone en Gijón

Hasta el 20 de enero, en la Casa Natal de Jovellanos, se puede ver 'Hallazgo de lo Ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925'. Se trata de instantáneas tomadas por la profesional, quien viajó por toda España entre los años 1923 y 1930. Entrada gratuita. Además, hasta el 30 de abril, el Pueblo de Asturias muestra 'Ruth M. Anderson. Una americana en Asturias, 1925. Fotografías para The Hispanic Society of America'. Recoge 125 imágenes de la vida cotidiana, trabajos, costumbres, mercados y ferias, juegos, fiestas y arquitectura popular. Entrada general: 2,50 euros.

¿Quién es Shadi Ghadirian? Se lo muestran en Avilés

Hasta el 31 de marzo, en el vestíbulo del Auditorio del Niemeyer, permanece abierta la exposición 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Se trata de la retrospectiva que recoge todas las series de esta gran artista. Ghadirian se inspira en su entorno, cultura y su condición de mujer para trabajar. Aquí muestra imágenes que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Precio: 4 euros.