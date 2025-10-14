El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones

El espectáculo estará en el Teatro de la Laboral del 19 al 29 de marzo y las entradas ya están a la venta

Martes, 14 de octubre 2025, 13:23

Gijón acogerá el próximo caño catorce funciones del musical' Mamma Mia!'. El espectáculo tomará el Teatro de la Laboral del 19 al 29 de marzo. Así los espectadores podrán disfrutar de la historia de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una isla griega. Ha criado a su hija sola, se llama Sophie y va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes... y tres posibles padres. Para poner fin a su incertidumbre decide invitar a los tres a su boda, así que el caos está asegurado.

Después de tres temporadas de éxito en la Gran Vía de Madrid, donde lo disfrutaron más de 800.000 espectadores, el musical se encuentra inmerso en una gira por los principales teatros de España con esta nueva producción de ATG Entertainment, responsable de éxitos como 'Matilda', 'Billy Elliot', 'Grease', 'Priscilla', 'West Side Story' o 'Cabaret'.

Más de 30 personas sobre el escenario darán vida a este musical basado en los grandes éxitos de ABBA, con una espectacular escenografía, vestuario y coreografías originales, que se suman a las letras y a los arreglos musicales renovados.

Las entradas, a partir de 55 euros, está desde hoy, 14 de octubre, a la venta en laboralciudaddelacultura.com, Recepción de la Laboral y Centro de Información Turística del Principado de Asturias en Oviedo. Se pueden consultar los horarios de las funciones en la web de la Laboral.

