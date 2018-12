Nacho Vegas presenta 'Violética' El cantautor Nacho Vegas actuará mañana en el Teatro de la Laboral. :: CAROLINA SANTOS El cantautor gijonés actuará mañana en el Teatro de la Laboral en el Metrópoli Winter. La Noche Sabinera llega hoy a Avilés y Potato iniciará mañana gira por sus 35 años en Valles JOSÉ CEZÓN Viernes, 28 diciembre 2018, 08:00

El cantautor Nacho Vegas actuará mañana ante su público dentro de la programación del Metrópoli Winter. La cita será en el Teatro de la Laboral (21 horas. 24 euros), donde el artista gijonés presentará su último trabajo 'Violética', editado en doble cedé y triple LP en la plataforma Marxophone.

Vegas estará acompañado sobre el escenario por los mismos músicos que grabaron el disco: Edu Baos, Abraham Boba, Manu Molina, Joseba Irazoki, Luis Rodríguez y César Verdú -todos ellos con dilatada trayectoria en grupos como León Benavente, Atom Rhumba o Schwarz-, además del Coru Antifascista Al Altu la Lleva. El nuevo disco se grabó con Paco Loco en el Puerto de Santa María y se completó en otros estudios. Consta de dieciocho canciones -más de hora y media de música- el que ya se considera como su trabajo más completo. Incluye diferentes estilos, versiones, letras de marcado compromiso social, y colaboraciones de Cristina Martínez (El Columpio Asesino), Christina Rosenvinge y Maria Rodés.

En el Centro Niemeyer habrá hoy (20.30 horas. 20 euros) una nueva edición de la Noche Sabinera, donde los músicos de Joaquín Sabina interpretan el rico repertorio del cantautor ubetense y con la que han recorrido toda España y parte de América. Y en la segunda parte del concierto, acostumbran a invitar a los espectadores valientes a subirse al escenario para interpretar su canción predilecta.

La banda vitoriana Potato, pionera de los sonidos jamaicanos en España, actuará mañana en la sede de la asociación Pepe Bocanegra, en Valles (23.15 horas), donde iniciará una nueva gira para festejar su 35 aniversario. Grabó diez discos y más de cincuenta músicos han pasado por este singular grupo desde 1984.

Vinilo y electrónica

Un año más, la Nochevieja viene cargada de fiestas temáticas en Gijón. En el Rock Bar TNT (medianoche) estará el Bárbaro Chico Club con una noche retro y de vinilos protagonizada por Juan Moral, Álvaro de Diego, Nacho Wings, Coke Makaha, Pablo Elosua, La Gata Gris y Félix A. Limaña.

La electrónica será el género dominante de varias fiestas. En el Lanna Club (medianoche. 12 y 15 euros), la promotora Pure Works y el Lanna traerán al japonés Akirahawks, además de Antón Arrieta, No Name, Alex Ohmios, Fernando Valverde y Alaridos Alterados. En el Musaeum (00.30 horas. 15 euros) vuelve la fiesta 'Neverland' con Jairo Catelo, Domont, Yayo, Fran Quintana y Gillu. El Memphis Live Music (1 am. 8 y 10 euros) acoge la fiesta 'Feels' con Richi Risco y Jairo Beltrami. Y en el Albéniz (7.30 horas. 15 euros) pinchará Rafael Barrios, junto con los residentes Darkrow, Héctor Llamazares, David Mallada, Richi Risco, Aída Blanco y Damián Martín.

Habrá, asimismo, dos eventos ochenteros esa noche: la sala Albéniz (00.30 horas. 18 y 25 euros) acogerá la fiesta 'Regreso a los 80' y en la terraza de El Tostaderu (00.30 horas. 30 euros) se celebrará la fiesta 'Guajes de los 70 y 80' con la actuación del grupo MBolados y la sesión de David Dee. En La Buena Vida Fomento (medianoche. 35 euros) actuarán Atomic Otro Way y Dj Ballesteros. Y el Metrópoli Winter organiza una despedida del año en la plaza de toros (00.30 horas. 18 y 25 euros).