La Noche Blanca regresa a Gijón: esta es toda la programación

Es una de las citas más esperadas de la cultura de Gijón y su programación, en esta nueva edición que se celebrará el próximo ... viernes 26, incluye por primera vez más de cuarenta actividades repartidas en veinte equipamientos culturales entre galerías de arte, museos e incluso la plaza del Parchís. La Noche Blanca regresa con una programación más extensa que nunca que se basa en «vanguardia, gratuidad, sostenibilidad y ciudadanía» consolidando Gijón como una «gran ciudad cultural», afirmó Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura.

Habrá música, habrá teatro, acciones performativas, proyección de cortos, charlas con artistas, inauguración de exposiciones, visitas guiadas al patrimonio. Habrá más de cuarenta oportunidades de descubrir la ciudad de forma gratuita y a partir de las 18 horas en una jornada que se alargará hasta bien entrada la madrugada en algunos de los espacios. Queremos «que todo el mundo se sienta animado a participar», expresó la concejala de Cultura, Montserrat López. Y para que eso sea posible, habrá un autobús que posibilite el desplazamiento a los espacios más alejados del centro urbano: Laboral Centro de Arte, el Museo Evaristo Valle y la galería ATM.

Como novedad, se incorporan tres nuevos espacios que nunca habían participado en este evento: Galería Félix, que inaugurará (21 horas) la exposición 'Efímero' de Isa González Díaz; La Galería Escondida, que ofrecerá el espectáculo 'El dibujo que se convierte en danza' de la mano de Mares Danza (19) y una pintura en directo del artista José Arias (20), y Ora Labora Studio, que inaugura (18) la exposición colectiva 'Re-reapertura', con la que celebra el reinicio de su actividad expositiva.

Galerías que ya son habituales en la cita son ATM, que ofrecerá visitas comentadas a la muestra 'Flex Plex', de Sahatsa Jauregi (19.30 y 21) o Aurora Vigil-Escalera, que presenta el taller de arte 'El juego de crear' (18), una mesa redonda con Lisardo Menéndez, Tanadori Yamaguchi y Fernando Castro Flórez (20.15) y una visita guiada con los dos artistas con animación musical de los años ochenta. Participará también Bea Villamarín, que acogerá la charla 'El Bosco: el artista que detuvo el tiempo y desafió la eternidad', por Manuel López, y el taller 'Micro Jardín de las Delicias' impartido por el artista floral Adrián de la Torre. También Espacio Líquido, que ofrece dos talleres de Vinyasa Yoga (18 y 19 horas), una visita guiada a la exposición de Rosalía Banet y dos sesiones de música en directo de la mano del Dj Helios Amor (21.15 y 22.15). Repite la galería Lasalita con un espectáculo de danza a cargo de la escuela Tango Brujo (19), teatro de la mano de Tersa Denisse y Maikel Valdés (20), un taller de títeres a cargo de Marianna Nieddu (21.05), la inauguración de la exposición 'Geografías mentales' de Jorge Enrique Caro (21.50) y dos nuevas sesiones de danza a las 22.30 y 23.30. Llamazares presentará la exposición 'La vida romántica' de Juana García-Pozuelo, llevará a cabo una visita guiada con la comisaria María von Touceda y tendrá música en directo con el grupo Clave de trío. Por último, Sala Sola inaugurará 'La piel del gesto' a las 12 horas.

Como novedad, además, el grupo de rock alternativo Puño Dragón ofrecerá un concierto gratuito en la plaza del Parchís (20 horas), y a la misma hora actuará también la banda Playback Maracas en el Antiguo Instituto. Este equipamiento abrirá hasta la 01.00 horas sus exposiciones 'Afueras. Memorias del extrarradio' y 'Studiolo. Colección de Candela Álvarez Soldevilla', por la que se realizará una visita guiada a las 21. En el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés tendrá lugar la representación 'Agripina, la menor' (21 y 23 horas) y el Museo Casa Natal de Jovellanos acogerá la performance 'Secretos del Alcoba', de Miss Beige. También performance habrá en el museo Nicanor Piñole, que acoge 'Piel de mujer', de Marion Le Bihan Giguet. Habrá visitas guiadas al interior de los coches salones en el Museo de Ferrocarril (18 a 21.30) y también un concierto de Tania Pereira (22.30). El museo de la Ciudadela de Celestino Solar presenta la proyección audiovisual 'El fabuloso bosque de Esopo. Fantastique Company' (18) y el taller infantil 'Creación de kamishibai' (19). En el Evaristo Valle se inaugura la exposición 'Circum. Juan Antón' (19) y a las 20.15 habrá música en directo con Igor Paskual. El palacio de Revillagigedo organizará visitas guiadas a su muestra 'Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858 - 1992) y la sala de exosiciones Antigua Rula tendrá un encuentro con Pablo Basagoiti, autor de la exposición 'El contemplanubes'. Por último, Laboral Centro de Arte acogerá la propuesta escénica 'Omegaville. Los 3 cerditos' (19.05) y en el Conseyu de Mocedá de Xixón se proyectará 'Rodando en... donde puedas'.