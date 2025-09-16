El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la presentación de la Noche Blanca acudieron los responsables de algunos de los equipamientos participantes. E. C.
26 de septiembre

La Noche Blanca regresa a Gijón: esta es toda la programación

Será el viernes 26 de septiembre y las actividades incluyen conciertos, talleres, arte y teatro

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:08

Es una de las citas más esperadas de la cultura de Gijón y su programación, en esta nueva edición que se celebrará el próximo ... viernes 26, incluye por primera vez más de cuarenta actividades repartidas en veinte equipamientos culturales entre galerías de arte, museos e incluso la plaza del Parchís. La Noche Blanca regresa con una programación más extensa que nunca que se basa en «vanguardia, gratuidad, sostenibilidad y ciudadanía» consolidando Gijón como una «gran ciudad cultural», afirmó Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  8. 8

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Noche Blanca regresa a Gijón: esta es toda la programación

La Noche Blanca regresa a Gijón: esta es toda la programación