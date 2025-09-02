El Oktoberfest Gijón vuelve a la plaza de toros: horarios, precios y participantes

Iván Villar Gijón Martes, 2 de septiembre 2025, 14:51 Comenta Compartir

Doce puestos cerveceros y cinco de comida conformarán la oferta de la nueva edición del Oktoberfest Gijón, que se celebrará del 11 al 21 de septiembre en la plaza de toros de El Bibio, donde tras la finalización de la feria taurina de Begoña ya ha comenzado el montaje de la cúpula traslúcida del Gijón Arena que permite la celebración de eventos durante todo el año. Este fue el escenario de la primera edición de esta cita, después trasladada al parque de los Hermanos Castro, por lo que la organización celebró durante la presentación del evento lo que considera «una vuelta a casa» en la que también se han modificado las fechas habituales, que coincidían con el inicio de septiembre, para que el festival se convierta «en la gran fiesta del fin del verano».

La entrada al recinto costará 2 euros y dentro podrán degustarse tanto cervezas en caña (con tres grifos por puesto) como en botella, incluidas variedades 'radler', sin alcohol y sin gluten. Una de las principales novedades es que el Oktoberfest Gijón se convierte en un evento oficial de Paulaner -el tercero de España tras los de Madrid y Barcelona-, por lo que será esta marca la que protagonice la oferta cervecera con sus 'Weissbier Dunkel', 'Weissbier', 'Salvator', 'Oktoberfest Märzen' y 'Münchner Hell', junto a la cerveza 0,0 de Heineken, la especial sin gluten de Cruzcampo y la Radler de Amstel . La espuma correrá a cargo de los establecimientos Saurom, Entrecalles, Tendi2, Sala Albéniz, Café Mevel, El Novo, Arde Lvcus, Oasis, La Bodeguita del Medio, La Casona de Jovellanos y Maverick, a los que se suma como opción sin alcohol el Café Parchís. La oferta gastronómica aumenta de uno a cinco puestos, a cargo de Arde Lvcus, Proper Kebab, Okapi, Curuxera y Potato Bowl, donde se podrán adquirir tablas alemanas de salchicas y ahumados, kebabs, hamburguesas, pizzas y patatas asadas.

La inauguración tendrá lugar el jueves 11 de septiembre a las 20 horas y el horario de apertura será desde las 19 horas hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta las dos de la madrugada los viernes y sábados. La única jornada que no abrirá sus puertas será el lunes 15 de septiembre. En lo que respecta a la oferta musical, contará con los DJ Valerio, Adri Alonso, Isma Oasis, Dantuu, Nano Gumiel, RVS y Samu Ríos, con un especial 'Regreso a los 80' el último día, 21 de septiembre.

El concejal responsable de Festejos, Jesús Martínez Salvador, celebró durante el acto de presentación celebrado este martes en el Ayuntamiento «la recuperación de la esencia del Oktoberfest en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y donde tuvo su origen, como es la plaza de toros» y destacó que el evento «sirve para alargar hasta su último día la programación de verano de la ciudad, que es la más activa e intensa de todo el Norte de España».

Temas

Gijón

Oktoberfest