«Planteamos una pregunta monstruosa» 'Generación Why' llega hoy al Off del Niemeyer. / E. C. 'Generación Why' llega hoy al Niemeyer con una propuesta escénica que trata de responder a una cuestión compleja: «¿Qué quieres para tu futuro?» M. F. A. Viernes, 8 febrero 2019, 03:59

Por mucho que se haya planteado miles de veces, sigue siendo la pregunta del millón, el más difícil todavía de los interrogantes. ¿Qué quieres para tu futuro? «Es una pregunta monstruosa, es como la de qué haces en este mundo o cuál es tu misión en la vida. La verdad es que esta pieza la creamos cuando queríamos resolver dudas reales, y aunque se han aclarado algunas a nivel profesional, nos hemos dado cuenta de que es una pregunta cíclica que vuelve cuando menos te lo esperas, que siempre está acechando», explica Andrea Jiménez, directora de 'Generación Why', la función de En Vilo Teatro que hoy llega al Off del Niemeyer.

Puede que haya alguna conclusión al final del 'show', pero, en todo caso, a este colectivo escénico nada convencional, con presencia de artistas de distintos países europeos, que nació en Londres y después emigró a Madrid, le ha servido para encontrar alguna claridad sobre la generación de sus componentes. Andrea Jiménez tiene 31 y por ahí andan el resto. «Todo empezó en 2014, cuando vivíamos en Londres y todavía ni siquiera éramos una compañía formada, no sabíamos hacía dónde iba nuestra vida y entonces decidimos entender qué estaba pasando con nuestra generación», resume la directora. Las sensaciones: desilusión, no saber qué camino seguir, no tener tomadas con firmeza las riendas de la vida...

Decidieron que la escena era la mejor manera para lidiar con los fantasmas y se pusieron manos a la obra. «Ha habido mucha gente implicada, hemos colaborado con creadores de Italia, Francia, nos hemos juntado en residencias, y el proceso fue transformador, el espectáculo y nuestra vida personal han ido evolucionando a la par», explica la directora, que subraya que quería estudiar esa generación de quienes fueron niños en los años noventa para ver sus similitudes, las experiencias que comparten, en un mundo globalizado. El final del largo proceso llegó en 2018, que fue cuando la función se estrenó en el Centro Dramático Nacional.

Profesionalmente, para Teatro en Vilo, las cosas han mejorado mucho desde aquellos inicios pensantes de 'Generación Why'. Su primera obra, 'Interrupted', obtuvo un sinfín de premios y este segundo montaje se hizo con un galardón en Palermo, se presentó en Birmingham y tiene su periplo internacional. Son tres actrices las protagonistas: una española, una italiana y una inglesa, y el espectáculo cuenta con versión para los tres idiomas, porque la compañía presume de esa vocación internacional.

Andrea Jiménez, después de lo vivido y lo que está por venir, tiene una conclusión personal: «Quiero seguir asumiendo riesgos, atreviéndome, hay que conservar ese espíritu». En ello anda, ahora con la compañía asentada en Madrid. «Sostener la itinerancia de la compañía no es fácil», apunta, para explicar después que emigrar de Londres a Madrid les planteó dudas. Ahora lo tienen claro: «En Inglaterra el techo a soñar es muy alto, aquí en España es más bajo, pero es más fácil estar, encontrar tu diferencia, lo que te hace único».

Tienen un concepto teatral muy particular que sigue creciendo y buscando nuevos horizontes. En mayo llevarán al Circo Price un espectáculo en el que colaborarán con dos trapecistas y que es la biografía de Miss Mara, una artista no tan conocida como Pinito del Oro. Y ya trabajan en otro proyecto para diciembre sobre la masculinidad.