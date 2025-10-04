El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
David Álvarez y Carolina Fernández en la presentación. LVA
10 de octubre

Pravia programa ocho actividades para su noche más cultural

La Noche Blanca se celebrará el 10 de octubre con visitas guiadas, zona gaming y presentaciones de libros además de talleres

L. L. P.

Pravia

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Pravia se prepara para celebrar su Noche Blanca el próximo 10 de octubre. Esta semana el alcalde, David Álvarez, y la concejala de Cultura, ... Carolina Fernández, presentaron un programa lleno de actividades gratuitas que abarca visitas guiadas, talleres, charlas, zona gaming y la exposición 'Mujeres Invisibles en la Historia del Arte'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  3. 3

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  4. 4 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  7. 7 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  8. 8

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  9. 9

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  10. 10

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pravia programa ocho actividades para su noche más cultural

Pravia programa ocho actividades para su noche más cultural