Pravia programa ocho actividades para su noche más cultural
La Noche Blanca se celebrará el 10 de octubre con visitas guiadas, zona gaming y presentaciones de libros además de talleres
L. L. P.
Pravia
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
Pravia se prepara para celebrar su Noche Blanca el próximo 10 de octubre. Esta semana el alcalde, David Álvarez, y la concejala de Cultura, ... Carolina Fernández, presentaron un programa lleno de actividades gratuitas que abarca visitas guiadas, talleres, charlas, zona gaming y la exposición 'Mujeres Invisibles en la Historia del Arte'.
La muestra será uno de los platos fuertes de una noche diseñada para «mostrar la riqueza cultural y patrimonial» del concejo. La Noche Blanca, además, se extenderá fuera del centro de la villa llegando a otras zonas como la iglesia de San Miguel de Luerces donde se podrán ver sus murales, el Valle de Arango, que el año pasado fue un éxito, y la parroquia de Somao.
«Es una ocasión inmejorable para redescubrir Pravia bajo una luz diferente», señala Carolina Fernández, quien animó junto al alcalde, a que vecinos y visitantes se acerquen a Pravia.
Entre la programación destacan las visitas guiadas nocturnas que se llevarán a cabo al casco histórico de Pravia, a la iglesia de San Miguel de Luerces, al Valle de Arango y al pueblo de Somao, galardonado en 2020 como Pueblo Ejemplar de Asturias.
Junto a ello, se encuentra la exposición 'Mujeres Invisibles en la Historia del Arte', que visibiliza a artistas fundamentales silenciadas por el relato oficial y la zona gaming en la Biblioteca, pensada para el público más joven.
Tampoco faltarán en la jornada los talleres creativos, en los que los participantes podrán diseñar y decorar su propia carpeta. Las Charlas y presentaciones literarias pondrán el broche al programa cultural. Entre ellas se encuentran los 'Cuentos tradicionales' de María Fernández Abril.
Todas las actividades son gratuitas y con entrada libre por lo que desde el Ayuntamiento animan a la gente a participar.
