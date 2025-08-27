Torazo presume de ramos en las fiestas del Carmen

I. G. Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:11 Comenta Compartir

«La mayor procesión de ramos de Asturias». Así se presentan las fiestas del Carmen de Torazo, una cita de Interés Turístico Regional que este domingo, 31 de agosto, pondrá el foco sobre esta localidad del concejo de Cabranes.

Aunque el día grande será el domingo, la programación festiva se inaugurará este jueves 28, Día de los Vecinos. Habrá concurso de tortillas y un pincheo popular en la carpa instalada en la plaza de San Martín animado por DJ Jesús.

El viernes habrá parrillada (a partir de las 21 horas) y verbena a cargo de DJ Vas Bailar y Grupo Saoco (23 horas), mientras que para la del sábado se reservan las actuaciones de DJ Vas Bailar, Grupo Fama y, a partir de medianoche, Vicente Díaz.

El domingo 31, un pasacalles abrirá la jornada festiva a partir de las 11 horas. Participarán la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda de Gaitas El Gaitero de Villaviciosa. A mediodía se concentrarán los ramos en el entorno de La Llavandera, a las 12.30 horas tendrá lugar la misa, cantada por el Coro Manín de Lastres, y, a continuación, el sermón en La Plazuela y la procesión hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Sierra.

La subasta de los ramos sobre las 14 horas, una sesión vermú musical y la procesión de retorno en torno a las 19 horas completan el programa de las fiestas del Carmen de Torazo.