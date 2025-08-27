El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de ramos de las fiestas del Carmen de Torazo. E. C.
Qué hacer en Asturias

Torazo presume de ramos en las fiestas del Carmen

La localidad cabraniega celebra sus fiestas patronales desde el jueves 28 al domingo 31, día grande

I. G.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:11

«La mayor procesión de ramos de Asturias». Así se presentan las fiestas del Carmen de Torazo, una cita de Interés Turístico Regional que este domingo, 31 de agosto, pondrá el foco sobre esta localidad del concejo de Cabranes.

Aunque el día grande será el domingo, la programación festiva se inaugurará este jueves 28, Día de los Vecinos. Habrá concurso de tortillas y un pincheo popular en la carpa instalada en la plaza de San Martín animado por DJ Jesús.

El viernes habrá parrillada (a partir de las 21 horas) y verbena a cargo de DJ Vas Bailar y Grupo Saoco (23 horas), mientras que para la del sábado se reservan las actuaciones de DJ Vas Bailar, Grupo Fama y, a partir de medianoche, Vicente Díaz.

El domingo 31, un pasacalles abrirá la jornada festiva a partir de las 11 horas. Participarán la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda de Gaitas El Gaitero de Villaviciosa. A mediodía se concentrarán los ramos en el entorno de La Llavandera, a las 12.30 horas tendrá lugar la misa, cantada por el Coro Manín de Lastres, y, a continuación, el sermón en La Plazuela y la procesión hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Sierra.

La subasta de los ramos sobre las 14 horas, una sesión vermú musical y la procesión de retorno en torno a las 19 horas completan el programa de las fiestas del Carmen de Torazo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  8. 8 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado
  9. 9 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  10. 10

    Los dueños de pisos turísticos acusan al Principado de poner en peligro 900 empleos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Torazo presume de ramos en las fiestas del Carmen

Torazo presume de ramos en las fiestas del Carmen