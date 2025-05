Música y danza para disfrutar este martes en Asturias

Pablo A. Marín Estrada Gijón Martes, 20 de mayo 2025, 10:23 Comenta Compartir

La música y la danza ocupan un lugar destacado en la agenda cultural y de ocio para este martes, 20 de mayo, en Asturias. No obstante, también hay lugar para el cine, las tertulias y las exposiciones de arte.

Gijón

El hechizo de Aluminé Guerrero en Encaja2

El ciclo Encaja2 presenta en la caja escénica del Teatro Jovellanos a las 20 horas a Aluminé Guerrero. Cantante, multiinstrumentista y compositora argentina, muestra en su trabajo una reinterpretación del folklore latinoamericano enriquecida con elementos de electrónica y hip hop, rindiendo un apasionado homenaje a las culturas originarias. Su actuación es un viaje iniciático que, además de ser profundamente musical, nos sumerge en un universo sensorial y emotivo, invitando a unirnos a la danza libre. Llega a Gijón con su último EP 'Hierba mala'. Aforo limitado. Entrada 6 euros.

Charla: 'Inteligencia emocional'

Hoy, a las 19 horas, en la Escuela de Comercio. El Ateneo Jovellanos ofrece dentro de su ciclo sobre salud mental la conferencia 'Inteligencia emocional, la más importante de las inteligencias' de la psicóloga y vicepresidenta de la entidad, Isabel Menéndez Benavente. Entrada libre.

Presentación del libro 'De Gijón y de Sidra'

Hoy, a las 19 horas, en el Antiguo Instituto. El Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural presenta el volumen 'De Gijón y de Sidra. Dieciséis crónicas y un diario' de Juan Carlos Río García, un viaje al pasado de la ciudad salpicado de historias y curiosidades con los chigres, los llagares y la sidra como testigos de excepción. Acompañarán al autor Juaco López, Luismi Piñera y Emilio Martínez. Entrada libre.

El Cine del Centro: 'Tres colores. Rojo' (1994)

Hoy, a las 19 horas, en el Centro Municipal Integrado El Llano. Prosigue el ciclo dedicado al cineasta polaco Krzysztof Kielowski con la proyección, en versión original subtitulada, de la tercera película de su trilogía 'Tres colores', protagonizada por Irène Jacob y Jean-Louis Trintignant. 99 minutos. Entrada libre hasta completar aforo.

Tertulia fotográfica: 'Kumbha Mela'

Hoy, a las 19 horas, en el Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada. El colectivo Asemeya brinda una nueva tertulia en torno a la imagen con Fernando de Silva que proyectará su trabajo 'Kumbha Mela, el acontecimiento religioso más multitudinario del mundo' y disertará sobre él. Entrada libre.

Exposición 'Si el sol o el corazón se esconden'

Hasta el 8 de junio, en la capilla de la Trinidad del Museo Barjola. El artista plástico Javier Garcerá expone esta propuesta realizada específicamente para el espacio de la antigua capilla del Museo, en la que las formas de la pintura y de la escultura se alían para advertir al visitante del peligro que entraña desatender a nuestra naturaleza y sucumbir a la arrogancia y el egocentrismo de la sociedad actual. Martes a sábado de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas.

Terranautas. Notas para un nuevo mapa del mundo'

Hasta el 11 de noviembre, en Laboral Centro de Arte. Las obras de seis creadores que desarrollaron sus proyectos en las residencias artísticas de Laboral durante 2024 forman esta exposición comisariada por Marcos de La Fuente que busca reflejar nuevas miradas desde la investigación y la producción artística a un mundo complejo y cambiante. Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon son los nombres de los creadores seleccionados para esta muestra. Martes a viernes de 10 a 19.30 horas. Sábados de 11 a 19.30 horas.

Exposición 'Pintores gijoneses del siglo XX en la colección Fernández Urgarte'

Hasta el 25 de mayo, en el Museo Evaristo Valle. A través de nueve artistas gijoneses, la muestra realiza un recorrido por el arte del siglo XX con obras de la colección Fernández Ugarte. Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Mariano Moré, Aurelio Suárez, Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Joaquín Rubio Camín, Javier del Río y Pelayo Ortega son los elegidos para dar forma a esta exposición que abarca desde 1918 hasta el siglo XXI. Puede visitarse de martes a domingo, en los horarios habituales del museo.

Exposición de Louis Stettner

Hasta el 8 de junio, en el Antiguo Instituto. Esta muestra es la mayor retrospectiva realizada hasta la fecha del fotógrafo estadounidense Louis Stettner (1922-2016) y está organizada por la Fundación Mapfre en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura. Su obra refleja su concepción de la fotografía como instrumento de cambio social y ofrece una vibrante celebración de la vida y de la valentía del ser humano. Lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

Oviedo

Martha Graham Company

El Teatro Campoamor acoge a la Martha Graham Dance Company con el espectáculo que celebra el centenario de su fundadora: 'Graham100. The first and the future'. La cita, parte del Festival de Danza, será a las 19.30 horas. Entradas 45, 38 y 23 euros.

Presentación 'El libro de los embalses'

Hoy, a las 19 horas, en Matadero Uno. La escritora y artista Rosana Popelka presenta su nueva obra, 'El libro de los embalses', segundo de una trilogía donde la autora vuelve a mostrar un interés por analizar la planificación urbanística y las obras civiles desarrolladas bajo el régimen franquista. La autora estará acompañada por Natalia Alonso. Entrada libre.

Exposición 'Paisajes Interiores'

Hasta el 31 de agosto, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La muestra, primera individual en la pinacoteca asturiana de la artista Covadonga Valdés Moré (Gijón, 1966), plantea un recorrido a través de su trabajo más reciente sobre papel. La selección de obras, procedentes en su mayoría de la colección de la artista, se compone de dibujos de distintos formatos y técnicas, varios ejemplos de estampas y un conjunto de sus característicos jardines de bolsillo, entre los que se encuentra el del propio Museo, el jardín del palacio de Velarde. A todo ello se suma una intervención específica realizada por la artista en el espacio expositivo en forma de pintura mural. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 11.30 a 14.30 horas.

Geometrías y espacios

Hasta el 8 de junio, en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. La artista asturiana María Braña (Teverga, 1950) exhibe en esta muestra individual más de una veintena de obras correspondientes a la producción más reciente de la artista, creadas entre 2022 y 2025, aunque se han incluido dos trabajos correspondientes a etapas anteriores por el diálogo formal que establecen con las actuales y como ejemplo de la coherencia evolutiva de su trayectoria. En todos estos trabajos, su autora da cuenta de las infinitas posibilidades ofrecidas por la geometría como medio de expresión gráfica. Lunes a viernes de 11 a 20.15 horas.

Avilés

Cine de los martes: 'Ghostlight'

20.15 Avilés. El ciclo El Cine de los Martes proyecta esta tarde en la Casa Municipal de Cultura 'Ghostlight' (2024), una atractiva película de sello independiente dirigida por Kelly 0'Sullivan y Alex Thompson. 115 minutos. 3 euros.

Presentación 'Retales a fondo perdido'

Hoy, a las 18 horas, en el Centro Social Llaranes. El escritor Rubén Siñériz Ferandez presenta su nuevo poemario 'Retales a fondo perdido', editado por Círculo Rojo y del que recitará una selección de sus textos.

Exposición: Gonzalo Juanes 'Una incierta luz'

Hasta el 15 de junio, en el Centro Niemeyer. El fotógrafo asturiano Gonzalo Juanes (Gijón, 1923-2014) es el protagonista de esta exposición comisariada por el también fotógrafo y periodista español Chema Conesa, que repasa la obra de uno de los nombres claves de la imagen documental en color de la España contemporánea. Miércoles a domingo, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.

'Artistas asturianos en la colección Pérez Simón'

Hasta el 28 de septiembre, en la Casa de Cultura. Tras las muestras dedicadas a Úrculo y Sorolla, el público avilesino podrá disfrutar de esta nueva exposición de obras atesoradas en la colección del empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón. Comisariada, como las anteriores, por Alicia Vallina, se reúne una escogida selección de cuadros de los artistas asturianos más representativos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de pinturas de Darío de Regoyos, Juan Martínez Abades, Agustín Otermín y García Bustamante, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Mariano Moré, Paulino Vicente Rodríguez, Aurelio Suárez, Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Armando Suárez, Hugo Fontela, Sebastián Miranda, José María Navascués, Fernando Suárez y Amado González Hevia 'Favila'. Lunes a sábado, de 11 a 14 y 17 a 21 horas.

